Olga Moreno se ha convertido en la ganadora más polémica de la historia de ‘Supervivientes’. La mujer de Antonio David Flores, acusada de hacer trampas en multitud de pruebas durante su estancia en Honduras y de ser la 'protegida' del programa, se enfrentó este lunes a las críticas en la última entrega de 'Conexión Honduras'.

Jordi González insistió en que los votos se "cuadruplicaron" respecto a la final de 2020, a pesar de que esta edición ha sido la menos vista de los últimos diez años. No obstante, la audiencia se movilizó para hacer ganadora a Olga, un primer puesto salpicado por los rumores de tongo que incluso algunos exconcursantes se han encargado de alimentar.

Muchos espectadores han denunciado que el televoto daba "error" al intentar hacer ganadores a los finalistas que se enfrentaban a Olga. La propia Melyssa se quejó en la gala de anoche del supuesto fallo en el sistema. "Si mi madre intenta mandar un mensaje y no puede porque sale 'error', es por algún motivo", afirmó.

Gianmarco, por su parte, apoyó las palabras de su compañera: "A mí igual, ese fue el problema". "Estoy diciendo una verdad. Mi madre intentó mandar mensajes y no pudo. Es una realidad", subrayó la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Jordi González aclaró que los votos se habían contabilizado correctamente: "Cuando hay saturación de llamadas, se bloquea el televoto para todo el mundo". "Me ha dolido todas las personas que han intentado votar y no han podido. No pongo en duda el programa pero me ha dolido que un montón de seguidores no hayan podido votar", lamentó Gianmarco.