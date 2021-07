El equipo de casting de 'First dates' reunió en el restaurante del programa a Desireé y Abril, que demostraron tener una gran química durante toda la velada. De hecho, ambas se sintieron tan cómodas que incluso se animaron a compartir algunos de los detalles más personales de la relación que tienen con sus familias.

"Tuve la suerte de que mi padre accedió a pagarme el curso de maquillaje. Engañado, por cierto. Le dije que era para un curso de marketing digital", aseguró Alba, que dejó sin palabras a Desireé tras desvelar que su padre es pastor evangélico: "Dice que el maquillaje es del demonio. Los piercings y todo lo que no sea natural del cuerpo, también".

"¡Con la hija tan maricona que tiene! Tiene que pensar que soy el demonio en persona", exclamó entre risas la joven. En unos totales a cámara, comentó que su padre intentó hacerle "un exorcismo". "Me echó agua bendita. Decía que a ver con quién salía en unas fotos, que eran hombres homosexuales con el demonio dentro", señaló.

No obstante, la madre de Abril es todo lo contrario a su padre: "Es muy abierta de mente, está como una cabra". "Siempre me ha apoyado en todo. He tenido mucha suerte con ella", reconoció.

Las confesiones de la joven sorprendieron a Desireé, que le recordó que la cita entre ambas iba a salir por la tele. "¿Te crees que lo va a ver? Este programa para él seguro que también es del demonio. Y si lo ve, pues nada, papá, un saludo. Tu hija es un maricón", respondió Abril. Finalmente, ambas estuvieron dispuestas a tener una segunda cita para seguir conociéndose.