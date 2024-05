El contenido gastronómico es cada vez más protagonista en redes sociales. Uno de los perfiles con mayor prestigio es Cenando con Pablo, un canal creado por Pablo Cabezali para probar y opinar sobre restaurantes a cualquier nivel. Su popularidad en plataformas como Instagram, con 450.000 seguidores, le ha permitido ampliar horizontes y valorar otros locales fuera de Madrid, donde actualmente reside.

Canarias es su actual destino. Hace dos días llegó al aeropuerto Tenerife Sur y, desde entonces, ha exprimido al máximo su visita. Aunque para ver los vídeos completos en YouTube habrá que esperar un tiempo, en su Instagram y Tik Tok ha compartido tres opciones variopintas: un estrella Michelín en el sur, una hamburguesería en el área metropolitana y un guachinche en el norte.

El primer intento fue fallido. Pretendía visitar el bar-cafetería Desnivel, en La Laguna, para desgustar su menú del día a 5 euros. Es el más barato de Canarias y, a su criterio, de España. Decidió abortar el vídeo porque el lugar era pequeño y no había gran variedad, por lo que optó por comer arroz con pollo y continuar a su siguiente parada.

Cena en el estrella Michelín Nub

El plato fuerte no se hizo esperar. Su primera visita fue el restaurante merecedor de una estrella Michelín Nub, en el Hotel Bahía del Duque, en Costa Adeje. El precio de su menú degustación difiere bastante del de Desnivel, pues cuesta 155€. Los snacks de bienvenida, el homenaje a la clásica ensalada caprese, el pan mojado en espuma de parmesano y una sopa italiana preparada con 25 vegetales diferentes fueron algunas de las creaciones que pudo probar. El cordero, las empanadas de cochino negro, algún postre y los petit four completaron el festín que el influencer gastronómico buscaba en Canarias.

La siguiente parada tenía una compañía especial, los creadores de la cuenta Guachinches Modernos de Tenerife. La pareja que conforma el perfil recomendó a Pablo acudir al guachinche Como en Casa, especialistas en comida casera y carnes a la brasa. "Si estando en Tenerife no venía a un guachinche me mataban", advirtió Cabezali. El total de la comida para tres personas fue 140,90€. Puedo degustar un chuletón de vaca canaria, ropa vieja, escaldón, queso asado con gofio y miel, timbal de batata, huevos a la estampida, albóndigas de cochino negro y carne cabra. También hubo hueco para el postre, en concreto, para dos: quesillo y tarta de la abuela.

Los anfitriones prometieron a Pablo que en su próxima visita lo llevarían a un guachinche auténtico y serían ellos los que invitaran.

La última parada fue la hamburguesería Está Rico Burger, en La Laguna. El propio creador de contenido la considera una de las mejores de Tenerife. En su visita pudo degustar su tarta de queso y dos creaciones: una hamburguesa con carne rubia gallega, mermelada de bacon y cheddar y su particular versión de la popular Emmy, "la más famosa de todo Nueva York".

Restaurantes este jueves

Este jueves Pablo planea visitar el restaurante japonés Avila- Tei, en Santa Cruz. Un enclave que destaca por la calidad y el sabor de sus platos. Después, pondrá rumbo a otra hamburguesería de reciente apertura en la capital: All or Nothing. Es una de las favoritas y más galardonadas de Canarias. Abrió su primer local en Las Palmas, pero hace un tiempo llegó a La Laguna y ahora se estrena en la ciudad capitalina.

Las visitas de Cenando con Pablo

Cenando con Pablo ha visitado locales en todas las Comunidades Autónomas de España para documentarlas en su canal. El apasionado de la comida ha viajado por Europa y también ha cruzado el charco en varias ocasiones, para la Ruta 66, Nueva York, República Dominicana y Arabia Saudí, entre otras localizaciones.