La IV edición del Burger Fest Canarias en La Laguna concluyó este domingo con otra jornada de música en directo y las mejores hamburguesas del Archipiélago. Uno de los platos fuertes del festival era el concurso en el que el jurado y el público elegían las mejores creaciones entre los cerca de treinta participantes. La conocida cuenta Canary Foodies, formada por Marcos Ascanio y Cristina Mata, fue la encargada de establecer las dinámicas para otorgar los cuatro premios: un suculento primer puesto de 1.000€, un segundo de 300€, un tercero de 150€ y el correspondiente a la votación popular de 300€. La elección consistía en una cata a ciegas que corría a cargo de José Luis Reina, periodista gastronómico; Icíar Pérez, cocinera; Juan Sánchez, creador de Pausa y Plato; las creadoras de contenido Cinta y Marta Soriano; el dietista y youtuber Tano Villar y el cómico Gazz. La deliberación tuvo lugar durante el sábado, en el ecuador del evento, para que quien lo deseara pudiera disfrutar a conciencia de las ganadoras.

1º La 'Samurai' de Madre Mía!

Madre Mía!, la hamburguesería situada en el Médano repite en el podio de este festival. Aunque, distinta posición y en diferente localización, el local ya se había alzado con el cuarto premio en el Burger Fest Canarias 2023 de Las Palmas de Gran Canaria. Este año y en La Laguna, logró hacerse con el ansiado oro del que ya presumen en su perfil de Instagram. Al reconocimiento lo acompañan mil euros con los que el jurado decidió premiar al equipo. En sus redes sociales bromeaban sobre el momento en el que recogieron el premio: "Se nos da mal hablar en el escenario delante de tanta gente, pero haciendo burgers vamos bien". La creación ganadora, la Samurai, mezcla en perfecta armonía 160 gramos de chuletón de más de cuarenta días de maduración, pan brioche potato, bacon crunch, salsa samurai, toques de cebolla caramelizada, queso havarti, toppings de pepinillos y cebolla. Al equipo aún le cuesta creerlo, pues según aseguran en el festival hay mucha calidad y ser valorados como los mejores ha sido todo un honor para ellos.

2º 'Day in Brooklin' de All or Nothing

Por segundo año consecutivo, All or Nothing se marcha con el segundo puesto. Es una de las hamburgueserías de más prestigio en Canarias, con locales en Gran Canaria y Tenerife. La propuesta Day In Brooklin 2.0 fue la elegida para este concurso y logró conquistar al jurado hasta el punto de ser merecedora de los 300€. No obstante, son varios los reconocimientos con los que cuenta la marca: Mejor burger de Canarias 2023, finalista del campeonato de España 2023, 2ª Mejor Burger 2023 y 2024.

3º 'Unami fusión' de Gozo Food Truck

La comida rápida siempre ha estado relacionada al concepto de furgoneta o food truck. En Gozo lo saben muy bien y han elevado este formato al nivel más gourmet. Tal fue así que lograron alzarse con el tercer premio, un bronce al que acompañan 150€ de recompensa. Según su descripción, la burger es una "oda al quinto sabor". Formada por chuletón de vaca rubia gallega madurada, mermelada de bacon, pak choy con teriyaki y jengibre, salsa togarashi y cilantro. La misma combinación que se presentó en el BF de La Gomera. Sus trabajadores colgaron este domingo el cartel de sold out ede hamburguesas, sinónimo del éxito cosechado, pues para la tarde solo quedaban entrantes.

4º 'Sweet Jersey' de Leo's Burger Lanzarote

El cuarto puesto, a las puertas del podio y los premios en metálico, se va para Lanzarote. En concreto para Leo's Burger, uno de los puestos que más cola tuvo durante este fin de semana. La Sweet Jersey, hamburguesa elegida para el festival, contaba con ingredientes de kilómetro cero directos de la Isla oriental. Su carne de buey criado en Lanzarote smasheada en mantequilla de tuétano, el queso cheddar ahumado, la famosa salsa Leo's, la cebolla caramelizada al Oporto, el bacon extra crujiente y el pepinillo al estilo nórdico deleitaron tanto a asistentes como al jurado, pero se quedaron fuera de las medallas.

Premio del público: Dedos Tenerife

El público podía votar a su creación favorita. La dinámica era sencilla, cada puesto contaba con un código QR a través del cual los asistentes podían registrarse y apoyarles con un voto. La elección popular coincidio en parte con el jurado al elegir una hamburguesa con origen en el sur de la Isla. En este caso, los asistentes se decantaron por Dedos, galardonada también como tercera mejor burger de Canarias en 2023. El local situado en el centro comercial X-Sur de Playa las Américas se trasladó a La Laguna con una food truck que colgó el cartel dorado de la favorita del público. Fue el galardón que más se hizo esperar, pues a diferencia de los premios del jurado, la noticia se conoció este domingo.