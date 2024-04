Uno de los platos fuertes de la IV edición del Burger Fest La Laguna es el concurso de hamburguesas que coronará a la mejor creación del festival. La popular comida rápida se ha elevado a otro nivel y ahora el punto de la carne, el tipo de pan y los ingredientes que incluye son elementos distintivos para que una burger sea una comida gourmet o simplemente fast food. Los influencers gastronómicos Canary Foodies, una pareja formada por Cris y Marcos, son los encargados de organizar la competición en la que participan todos los locales que se dan cita en la Plaza del Adelantado del 19 al 21 de abril.

Sin reglas, a excepción de que la limitación al peso de la carne que no podrá ser superior a 200 gramos, se valorará el equilibrio del bocado. Para ello, Canary Foodies ha creado una rúbrica en la que puntúa la presentación, la originalidad y la consonancia de sus ingredientes. En especial, un buen pan y una buena carne, que confluyan de manera adecuada. Marcos Ascanio, creador del perfil gastronómico junto a Cristina Mata, advierte que la combinación tiene que tener armonía o será “un plato combinado entre panes”. Entre las opciones disponibles hay una burger vegana y otra sin gluten.

Canary Foodies fue el encargado de escoger la lista de personalidades del mundo gastronómico que componen el jurado. En ella conviven un periodista de Canarias 7, influencers y perfiles foodies y una cocinera con estrella Michelín. El objetivo, según explican, era crear un grupo variado para que la elección sea lo más justa posible. Además, una de las novedades es que la cata será a ciegas, para asegurarse de que las hamburguesas son valoradas única y exclusivamente por su presencia y sabor. Cris y Marcos, fuera del jurado este año, asignarán un número a cada creación, harán el reparto y diseñarán las dinámicas de la competición.

El punto de la carne, eterno debate

El punto de la carne siempre ha sido un debate de sobremesa y ahora se traslada también a la comida rápida. Si bien es cierto que cada vez más locales dejan que la elección corra a cargo del consumidor, Marco lo tiene claro: “Si la carne es buena, el punto tiene que ser medio, jugosa por dentro y con una costra en el exterior”.

Marco ya ha podido catar algunos de los locales que se dan cita en el Burger Fest. Las creaciones de All or Nothing o la hamburguesa Golden de Mostazza Burger son algunas de sus favoritas. Sin embargo, desvela que establecimientos como el Está Rico preparan en exclusiva combinaciones para el concurso, por lo que será una experiencia nueva. “Habrá ediciones limitadas por lo que será muy difícil decantarse por una opción”. El foodie hace una mención especial para Bernardo Barrera, fundador del Beers La Laguna, por ser impulsor de un movimiento en auge en los últimos años. Los espacios que han centrado su producción a la popular comida rápida han crecido exponencialmente, pero ahora, apunta, habrá que ver cuántos se mantienen de aquí a tres años. Bernardo se hizo un hueco entre la restauración local hace 10 años, es pionero de una moda que por ese entonces no había explotado y ahora también es el organizador del festival.

Una combinación ganadora

Sus componentes para una hamburguesa ganadora son básicos pero efectivos. Un ingrediente churrascon, bacon o guanciale crujiente, un queso con sabor que no se esconda tras la salsa y el elemento clave: un buen pan. En cuanto a la carne, tanto él como su mujer coinciden en que prefieren el medallón antes que la smash, una técnica de moda que consiste en aplastar la pieza para darle un toque crujiente.

"Si no existe una armonía entre los ingredientes en lugar de una hamburguesa nos encontramos un plato combinado entre dos panes" Marco Ascanio - Creador del proyecto gastronómico CanaryFoodies

La cocina tradicional canaria y, en general, de España se aleja de la moda de las hamburguesas. Marco reconoce que aunque este tipo de locales se multipliquen con el tiempo, siempre habrá que distinguirlo de los restaurantes o establecimientos más tradicionales. “Al final no deja de ser comida rápida, pero con ingredientes de mejor calidad”, subraya contento con la iniciativa que también considera que da prestigio a las Islas.

Entrega de premios y votación

Los creadores de contenido planean imponer una serie de reglas a partir de la próxima edición. Por ahora será una competición más abierta en la que el amor a primera vista tanto del jurado como del público corone a las cuatro hamburguesas ganadoras: el primer, segundo y tercer premio y la mención especial por votación popular. Con la compra de cada hamburguesa se ofrecerá un QR en el que se puede elegir la favorita. Solo se podrá participar una vez, al acceder con correo electrónico se evitará que los votos se repitan. El veredicto final se conocerá el sábado 20 por la tarde. Así se podrá disfrutar a conciencia de las premiadas en la última jornada del festival.