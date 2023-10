La mejor hamburguesería de Canarias está a punto de desembarcar en Tenerife. All or Nothing Burger dará el salto desde Gran Canaria para abrir su primer restaurante en la isla y lo hará en la ciudad de La Laguna, en concreto, en la plaza de San Cristóbal, número 27. All or Nothing Burger tiene abiertos dos locales en Gran Canaria con enorme éxito gracias a la calidad de la materia prima con la que elaboran sus hamburguesas y el resto de sus platos, así como gracias a la sabia combinación de los ingredientes para crear sus fabulosas y sorprendentes hamburguesas. Esta hamburguesería está especializada en carne dry aged, hecha tanto en smash burgers como en parrilla.

Al frente de All or Nothing Burger está Tanis Barcala Romero, cocinero y propietario que, después de saborear las mejores hamburguesas del mundo regresó a su isla natal para iniciar una aventura gastronómica que ha sido el deleite de todo aquel que se ha sentado a degustar sus hamburguesas.

Y es que Tanis Barcala Romero tiene un secreto: elaborar las hamburguesas a partir de lomos de ternera rubia gallega, que son madurados de forma selecta. Luego, cada mañana se pica y se bolea la carne para que los clientes disfruten de un sabor y una textura excepcionales.

Pero los bollos o panes de las hamburguesas no le van a la saga. El pan de papas podría parecer un simple brioche, pero con un justo toque de dulzor que combina a la perfección con las diferentes creaciones de All or Nothing Burger.

Entre las 15 hamburgueserías más valoradas de España

El primer resturante de la cadena se inauguró en noviembre de 2022 y, en julio de este año, tras una espectacular acogida del público y par de galardones ganados a conciencia, All or Nothing Burger abrió su segundo local en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, un año después de iniciar esta aventura culinaria y empresarial, Tanis Barcala inaugurará el próximo 28 de noviembre su tercer All or Nothing Burger del Archipiélago, el primero en la isla de Tenerife.

En marzo pasado, 'All or Nothing Burger' se alzó con el galardón de 'Mejor hamburguesa de Canarias', lo que le permitió situarse en el Top 15 de los restaurantes más valorados que ofrecen este tipo de gastronomía en España.

La creación, denominada Ess-a-Burger, reúne el compendio de la filosofía que quieren trasladar los propietarios del establecimiento, Tanís Barcala y Loredana Bouzas. Para su elaboración, se utilizan 180 gramos de carne de vaca rubia gallega madurada, un pan brioche, mouse de crema de queso y jalapeños con sirope de Agave, queso gouda madurado durante 12 meses, bacon ahumado crujiente, un relish de cebollitas y una salsa de mil islas, que culminan una deliciosa combinación.

En su carta tienen también la Smash burguer NYC, con doble carne madurada de 70 gramos, auténtico queso cheddar americano, cebolla caramelizada y salsa especial All or Nothing; Smash Burguer Classic, Machine Gun Kelly con 180 gramos de carne madurada, queso cheddar, también madurado, más cheddar inglés, bacon ahumado, pepinillos, cebolla caramelizada y salsa especial de la casa; o la Smoked Mayo, con 180 gramos de carne madurada, cocinada sobre plancha de piedra volcánica, hidratada con mayonesa kimchi ahumada, bacon ahumado, queso cheddar inglés, pepinillos y cebolla cortada en brunoise.

Pero como no solo de hamburguesas viven los comensales, en All or nothing Burger, también sirven unos sabrosos Ignacios/Nachos/Nachetes, con chile, queso fundido, salsa ranchera ligeramente picante, pico de gallo, jalapeños y salsa All or Nothing. Y tampoco hay que olvidarse de las Chiken Balls Baby, crujientes y cremosas bolas de pollo a la parrilla, con salsa de mango agriopicante.

Con los postres podremos elegir entre varias opciones como Resse´s o el Matteosaurus.