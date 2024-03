'El clan de hierro', un 'biopic' sobre lucha libre protagonizado por Zac Efron y Jeremy Allen White coincide este fin de semana en la cartelera de cine con 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', una comedia negra con Carmen Machi y Antonio de la Torre.

También se estrena la cinta de terror 'Imaginary', el drama judicial 'El caso Goldman' y dos filmes que hablan, desde distintas perspectivas, de masculinidades tóxicas: la británica 'How to have sex' y la australiana 'Hotel Royal'.

'El clan de hierro'

Zac Efron y Jeremy Allen White, uno de los actores del momento gracias a la serie 'The Bear', dan vida a dos de los hermanos Von Erich, que se convirtieron en mitos de la lucha libre a principios de la década de los 80, cuando alcanzaron la gloria pero también fueron golpeados por la tragedia. Con Harris Dickinson y Stanley Simons completando el reparto principal y bajo la dirección de Sean Durkin, 'El clan de hierro' ha sido un taquillazo en Estados Unidos, donde ha recaudado casi 40 millones de dólares y es una producción de A24, puntal del cine independiente estadounidense actual.

'Tratamos demasiado bien a las mujeres'

Carmen Machi y Antonio de la Torre protagonizan el salto a la dirección de la figurinista, ganadora de tres Goya, Clara Bilbao. 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' es una comedia negra basada en una novela de Raymond Quenau y acaba de ganar el premio a la mejor opera prima en el Festival de Málaga. La historia se desarrolla en otoño de 1945, un grupo de maquis a la fuga ha tenido la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios Buendía (Machi) se prueba, ilusionada, su vestido de novia. Remedios demostrará hasta donde puede llegar defendiendo sus valores y nadie podrá pararla.

'How to have sex'

La cineasta británica Molly Manning Walker reflexiona sobre el consentimiento y la escasa educación sexual que reciben los adolescentes en su opera prima, 'How to have sex', una película con la que ha triunfado en festivales como Cannes y la Seminci y por la que su protagonista, Mia McKenna Bruce, se llevó el BAFTA a la mejor estrella emergente. El filme narra las vacaciones de verano de tres adolescentes británicas que viajan a la isla griega de Malia con el propósito de salir de fiesta, beber y ligar, en el que debería ser el verano de sus vidas.

'Imaginary'

La última producción de Blumhouse se adentra en el aparentemente inocente mundo de los amigos imaginarios para plantear una inquietante pregunta: ¿son realmente producto de la imaginación infantil o esconden algo más terrorífico? Dirigida por Jeff Wadlow, 'Imaginary' da una vuelta de tuerca a la idea del amigo imaginario que muchos niños afirman tener a través de Chauncey, un oso de peluche de aspecto adorable, pero interior malvado, del que se encariña la pequeña Alice.

'El caso Goldman'

Dirigido por Cedric Kahn, 'El caso Goldman' es un drama judicial que reproduce los hechos y circunstancias que rodearon uno de los juicios más mediáticos y controvertidos del siglo XX en Francia, contra el activista político, superviviente del Holocausto, icono literario y ladrón Pierre Goldman en los años 70. El juicio dirimía si Goldman había asesinado a dos farmacéuticos dentro de una cadena de robos que sí había admitido cometer. Hallado culpable en primera instancia y condenado a cadena perpetua, Goldman proclamaba su inocencia sobre los delitos de sangre y acusaba a la Policía de haber conspirado para inculparlo.

'Hotel Royal'

Tras indagar en las cloacas del caso Weinstein en 'The assistant' (2019), la directora australiana Kitty Green continúa diseccionando las dinámicas del poder de género en su segundo largometraje, 'The Royal Hotel', que compitió por la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián. La película, en la que cuenta de nuevo con la actriz Julia Garner, explora la violencia machista soterrada en la historia de dos amigas estadounidenses que viajan como mochileras por Australia y, tras quedarse sin dinero, aceptan un trabajo temporal tras la barra de un pub en una remota localidad minera.

'Radical'

El actor y cómico mexicano Eugenio Derbez, considerado una de las personas hispanas más influyente de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, da vida en 'Radical' a un maestro de primaria que se incorpora a uno de los colegios más problemáticos de una ciudad fronteriza mexicana en esta película dirigida por Christopher Zalla. El profesor pone en marcha un radical método de enseñanza basado en incentivar la curiosidad de sus estudiantes, pero se enfrentará a la incomprensión de sus colegas y a un entorno muy difícil.

'Stella'

Desde septiembre de 1943 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Stella Goldschlag delató a cientos de compañeros judíos ante la policía secreta nazi. Su historia, que gira en torno al dilema entre la traición y la supervivencia, ha sido llevada al cine por Kilian Riedhof de la mano de la actriz Paula Beer, ganadora del premio a la mejor actriz europea por 'Ondina' (2020) de Christian Petzold.

'Nuestro último baile'

La danza contemporánea como vía de escape para un jubilado que acaba de perder a su mujer es el argumento de 'Nuestro último baile', dirigida por la cineasta suiza Delphine Lehericey y en la que debuta como actriz la coreógrafa española María José Ribot. François Berléand da vida a Germain, un jubilado de 75 años que intenta reconstruir su vida tras la pérdida repentina de su esposa, mientras su familia le sobreprotege con visitas inesperadas, llamadas incesantes y pilas de fiambreras en la nevera.

'Del rosa... al amarillo'

Ganador de la Concha de Plata al mejor director con su ópera prima, 'Del rosa... al amarillo', Manolo Summers (1935-1993) se convirtió en los 60 y 70 en una figura muy popular aunque también muy criticada y, con el tiempo, injustamente olvidada. Miguel Olid reivindica su legado y su lucha contra la censura en el documental 'Summers el rebelde', en el que han participado su hijo David, cantante de Hombres G, y su hermano Guillermo, cineastas como Fernando Trueba y José Luis Garci y el crítico Mirito Torreiro.