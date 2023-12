Aunque España es un país predominantemente cálido en el que es raro encontrar nevadas copiosas, lo cierto es que no hay una postal navideña que se precie que no cuente con un hermoso manto de nieve. Eso hace desafiante descubrir lugares en los que la Navidad sorprenda con la caída de los fríos copos que tiñen el paisaje de un blanco puro.

Sin embargo, que nuestro territorio no sea proclive a albergar estos destinos no significa que no existan. Lo cierto es que el interior de la Península es un lugar apto para regalarnos los ojos con una buena nevada si sabemos dónde mirar y a qué sitios hay que planificar una escapada durante las vacaciones navideñas si lo que queremos es sentir la nieve sobre nuestra piel.

Hoy os traemos cinco localidades situadas en cinco provincias distintas. Si buscas unas navidades de cuento, estas recomendaciones te pondrán sobre la pista del destino ideal, pueblos nevados de España.

Benasque (Huesca)

Está situado en el corazón de los Pirineos, a 143 kilómetro de la capital de la provincia. Según el último censo, su población apenas rebasa los dos mil habitantes. Y, además de por sus preciosos paisajes nevados, es conocido por ser el lugar de encuentro del catalán, del aragonés y del gascón y hablarse un habla de transición llamado benasqués o patués.

Piloña (Asturias)

Piloña está situado en la zona oriental de Asturias. Para visitarlo, sobre todo en invierno, lo ideal es coger el coche, ya que en transporte público resulta complicado llegar y la frecuencia es más bien escasa. Se encuentra a unos 55 minutos de Oviedo y a poco más de una hora de Gijón.

Aranjuez (Madrid)

La vista nevada del Palacio Real de Aranjuez es una de las más bonitas que se pueden encontrar en invierno en toda la Comunidad de Madrid. Y además del paisaje navideño, hay muchas cosas navideñas que se pueden hacer en la localidad. Las luces y el mercadillo son algunos de los atractivos que se prolongarán hasta el 7 de enero.

Burguete (Navarra)

Burguete es esencia pura del Pirineo en Navarra, su territorio "más malditamente salvaje". Así lo describió el propio Ernest Hemingway. En su origen, el pueblo nació al calor del Camino de Santiago para ser lugar de descanso de los peregrinos y hoy en día es Bien de Interés Cultural. Sus casas señoriales bien merecen un paseo.

Sanabria (Zamora)

El lago de Sanabria nevado es un gran atractivo turístico, uno de los principales de Zamora en invierno. Es el más grande de España de entre los que tienen origen glaciar y está cobijado entre las sierras Secundera y Cabrera Baja. Reservar alguna de las casas rurales de la zona es siempre una apuesta segura.