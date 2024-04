Feijóo aleja las elecciones generales: “Sánchez busca movilizar a su electorado para catalanas y europeas”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido de que Pedro Sánchez “se quedará en el Gobierno” el próximo lunes. A la espera de la “reflexión” que el presidente anunció en una inesperada carta este miércoles por la tarde - “no sé cómo va a acabar esto”, confesó el dirigente conservador en una entrevista en ‘Onda Cero’- sí dio por hecho en dos ocasiones que lo que busca el socialista es “victimizarse” y “movilizar a su electorado y a su partido para las elecciones catalanas y europeas”.

“Creo que lo que va a ocurrir es que dirá que en vista de las muestras de cariño y afecto incondicional… Y para poder parar a la derecha, que seguirá al frente del Gobierno. Y de paso, fastidiarle la campaña al resto y enfangar más y más”, dijo Feijóo.

El líder conservador acusó al presidente de “dejación de funciones” por avanzar que cancelaba su agenda hasta el lunes, con el único objetivo, dijo, de “victimizarse”. Recordó que en la sesión de control ni él ni el resto de dirigentes del PP hablaron de Begoña Gómez ni de las diligencias abiertas por un juzgado de Madrid. “Dice cosas impropias de un primer ministro. No sé qué ha pasado para que en una sesión de control no diga nada y esta tarde haga una carta calumniando y difamando a políticos y a medios de comunicación”.

Feijóo, como también hizo poco antes la secretaria general, Cuca Gamarra, incidió en que el problema que tiene el presidente “es judicial y no político”. El líder conservador puso el acento en que Sánchez denuncia una supuesta campaña para “hacerle desfallecer en lo político y lo personal” (así lo dice en su carta, pero que las investigaciones en curso sobre el ‘caso Koldo’ y sus derivadas (también la de Air Europa con la que se relaciona a su esposa) “comenzaron hace un año, antes de que se convocaran elecciones generales”.

“Nos enteramos el pasado febrero. Pero la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevaban investigando más de un año”, apuntaló el gallego. "Lo único que quiere Sánchez es enfangar y hacer creer que todos somos iguales", se quejó Feijóo.

“Traslada a los partidos políticos la responsabilidad de hacer una oposición, la del PP, en mi opinión, sensata, intentando victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios. Quiere enfangar y activar a su electorado”, reiteró.

Feijóo sacó a colación el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: “¿Qué tendría que hacer ella? ¿Tomarse un mes? Porque llevan abriendo las portadas con su novio varias semanas”. Afirmó que “en su opinión”, además, “se están empleando métodos sucios por parte de la Fiscalía General”. “Esto hay que probarlo, lo entiendo. Pero me pide mi opinión”, aseguró.

“Mi pareja jamás lo haría”

Además, el líder del PP puso en el foco la decisión de no haber llamado a la comisión de investigación del Senado, al menos por ahora, a la mujer del presidente. “Yo lo dije. No me gusta este tipo de política. No quiero llamar a Begoña Gómez. Pero es obligación del presidente dar explicaciones en sede parlamentaria y no lo ha hecho. Me ha calumniado a mí y a mi pareja. Luego se demostró que no era verdad y nadie me ha pedido disculpas”, afirmó.

Volvió a reiterar que “no le gustaría” ver a la esposa del presidente compareciendo en sede parlamentaria, pero también afirmó que “si no hay nada que ocultar” y “un juez la llame”, lo “normal” sería que “fuera y aclarara lo que tuviese que aclarar”.

Y repitió las “difamaciones” que también sufrió su pareja, asegurando que “hasta el momento ninguna mujer de ningún presidente se ha visto envuelta en una situación como la actual”. Preguntado si él le pediría a su mujer que renunciara a su carrera laboral si llegara a la Moncloa Feijóo respondió: “Por supuesto que no. Pero le pediría que no tenga contratos con la administración. Y que si tiene un ‘sponsor’ en su actividad profesional que luego resulta adjudicatario de dinero público… La diferencia es que ella jamás lo haría", conluyó.