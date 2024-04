Tomás Guitarte (Coalición Existe): "Somos la fuerza de la España que sufre un olvido institucional"

Vuelve a ser la cara reconocible de un partido que sueña con romper la hegemonía del tablero nacional. Tomás Guitarte es el elegido por Coalición Existe, una gran plataforma que une a Teruel Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora y un centenar de partidos municipalistas, para pelear por un escaño en el Parlamento Europeo. Tras diez meses en La Aljafería como líder de la España Vaciada en su versión aragonesa, Guitarte vuelve a la campaña con un conglomerado de propósitos que incluyen las infraestructuras, el desarrollo rural, las ciudades intermedias y el desencanto con la política hacia los grandes núcleos. Superar el tópico de la despoblación "y apostar por la trasversalidad", retos para consolidar una fuerza que intentará en Europa resarcirse del tropiezo en las elecciones generales.

¿Por qué es usted el candidato de Coalición Existe?

Porque los compañeros de la coalición han entendido que soy la persona más conocida. Trasladar el mensaje es más fácil con alguien conocido. Se conoce cómo trabaja Teruel Existe, desde la trasversalidad y con consensos. Todos los territorios quieren evidenciar que existen y que están dispuestos a trabajar por su futuro.

Insisten en este primer paso en que es ir más allá de la España Vaciada.

Es algo más, cuenta con la incorporación de más de un centenar de partidos municipalistas. Hay mucha España ninguneada, que se reconoce en estas reivindicaciones. No todo es Madrid, Barcelona y País Vasco, muchos territorios merecen más atención. Es un mensaje para todos los españoles, para los que ven factible corregir el modelo de desarrollo hacia un reequilibrio territorial.

Teruel, Soria y Cuenca encabezan la lista. ¿Qué más zonas están?

Otros territorios, pequeñas y medianas ciudades e incluso capitales de provincia que están sufriendo ese sumidero que es Madrid. Son las zonas afectadas por no corregir la economía de aglomeración que nos afecta, que hoy se están enfatizando con las políticas. Es un problema que también tienen otros países europeos, pero sí se han hecho políticas para frenar esta situación. Aquí, los fondos de cohesión solo han polarizado más las zonas. O se pone freno o tendremos un país con ciudadanos de primera, segunda y tercera.

Vuelven a centrarse en las infraestructuras, sector primario y el reto demográfico.

Compartimos muchas líneas. Por ejemplo, la fiscalidad diferenciada para territorios con problemas, una política reconocida que aún no se ha realizado. Otras son, por ejemplo, que los fondos tengan como objetivo prioritario salir de problemas anteriores y busquen el equilibrio territorial. España es consciente de que debe iniciar un proceso de reindustralización y debe hacer la inversión en zonas con problemas de desarrollo, donde resuelves dos problemas en uno: la propia reindustralización y el desequilibrio territorial. Es injusto, España no solo es Madrid o Cataluña ni Ayuso o Puigdemont, hay mucha gente en medio. Somos la opción frente a esa polarización.

¿Son una oposición a los cuatro grandes partidos nacionales?

Somos una alternativa a todo eso, una formación que hace el esfuerzo de ser transversal. Una opción desde el sentido común que quiere alejar a la sociedad desde la crispación, que se genera porque unos grupos sacan rédito electoral. Somos otra manera de intervenir en política. Hay muchos asuntos que no son ideológicos y que, aunque lo sean, pueden encontrarse acuerdos.

No parece sencillo en el momento que atravesamos, con tanta tensión política.

No lo hacemos porque sea fácil. Estoy convencido de que mucha gente no va a ir a votar por no tener que elegir entre un punto de la crispación o el otro. No obligamos a situarse en A o en B, creemos que es buena una opción que no se enzarce en filosofías y aspire a resolver los problemas cotidianos.

¿Cómo se gesta la coalición?

La ventaja es la territorialidad. Son partidos de gente que siente que ha sufrido el olvido institucional. Y luego con compromiso social, como representa Por un Mundo más Justo. Han valorado nuestra forma de hacer política, de defensa de lo pequeño, por eso se han identificado con nosotros todos estos partidos. Hay mucha España que se siente en el olvido institucional y es lo que queremos manifestar, ser la fuerza política que quiere tratar a todos con equidad.

¿Europa es el lugar para conseguir esa intención política?

Hay que reconocer que nos cuesta sumar porque estamos en territorios poco poblados. La circunscripción única nos ayuda en este caso. Además, los principios básicos de estas políticas se gestan en Europa y luego se incluyen en las legislaciones nacionales. Por ejemplo, con la PAC pasa, queremos que el sector primario sea estratégico y se reconozcan las reivindicaciones históricas de los agricultores. Otros déficits históricos, como las infraestructuras ferroviarias, deben impulsarse desde Europa: si queremos potenciar el ferrocarril con el 30% de uso para 2030, hay que conseguirlo ahí.

Muchas veces se ve el Parlamento Europeo como un trampolín para las políticas nacionales...

Es una coalición para las europeas, pero nadie cierra la puerta a que se pueda consolidar en algo más. Es un proyecto para las europeas y vamos a ver cómo funciona. Los partidos convencionales no han prestado atención a los problemas que denunciamos y la única opción de que hagan caso es que nosotros consigamos representación institucional.

Teruel Existe no pudo revalidar escaño en el Congreso. ¿El momento de la España Vaciada ya pasó?

La polarización es una dificultad añadida, pero no queremos que esto se consolide por ser una opción electoral. Lo hacemos porque creemos que a estos territorios no les queda otra opción que unirse y reclamar otro modelo en el que tengan cabida. España solo ha sido España para tres o cuatro, para los demás ha sido la nada. No cabe el análisis de si estamos de moda, cabe el sentimiento de que debemos hacerlo. Debemos consolidarnos porque si no la perspectiva que se abre es más de lo mismo, mayor polarización en el desarrollo y abandono del territorio, haciéndolo insostenible. Necesitamos un territorio más equilibrado, con un medio rural vivo y con ciudades intermedias potentes.

¿No teme que la despoblación ya no movilice a la sociedad?

Nuestra política va mucho más allá, la despoblación es solo un factor, el último, cuando el ciudadano ya no aspira a poder crear su proyecto de vida.

Señalaban en el primer comunicado que la despoblación y la España Vaciada ya había sido asumida por otros partidos.

Nos parece bien que lo incorporen en sus programas, lo han hecho todos los partidos. Teruel Existe puso encima de la mesa política temas que antes no habían estado. Que todos asuman el problema es el paso previo a solucionarlo. Hoy el desarrollo equilibrado es el mayor problema estructural que tiene España.

De ser elegido, hay incompatibilidad de cargos entre las Cortes de Aragón y el Parlamento Europeo.

Es un futurible deseable (risas). Ojalá tengamos que ir a Europa a defender nuestra posición. Tendría que correr lista y entraría el siguiente. Pero no tiene mayor trascendencia.

