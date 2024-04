Alberto Núnez Feijóo: "Illa prometió cambiar y ha puesto la misma música de los independentistas, al máximo volumen"

Se presenta a la entrevista con cazadora deportiva. Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) viene de visitar una granja de terneros. Explica con detalle las técnicas que emplean. No repara en datos, pero las peores palabras se las lleva Pedro Sánchez al que responsabiliza de las expectativas que tiene el independentismo de Carles Puigdemont en las elecciones del 12M en Cataluña. Es la primera entrevista desde la proclamación de Alejandro Fernández como el candidato del PP tras decaer el pacto con Ciudadanos.

El PP ha dejado muy claro su "no" a muchos asuntos relacionados con Cataluña en los últimos meses. Ha dicho, con claridad, no a la amnistía. Ha dicho, con claridad, no al referéndum. Ha dicho, también con claridad, no a una financiación singular, ¿Qué propuestas les hace el PP a los catalanes en estas elecciones?

En positivo, a Cataluña le hacemos la propuesta del "sí" a la igualdad ante la ley de todos los catalanes, del "sí" a revisar la financiación. No creo que el presidente del Gobierno tenga más sensibilidad que yo con los problemas de financiación de las comunidades autónomas. He sido presidente durante 14 años. Y le decimos que sí, a los valores tradicionales de esta sociedad, que son una buena gestión, una buena priorización de los temas importantes y, claro, la concordia y el respeto a la discrepancia.

Con respecto en el tema de la financiación, en varias ocasiones ha dicho que cuando hablamos de financiación autonómica, en realidad, estamos hablando de financiación de los servicios públicos. ¿Qué camino hay para encontrar soluciones a lo que plantea Cataluña sin romper el marco autonómico?

Es muy importante no romper las cosas. Y cuando uno rompe una cosa, se tarda mucho tiempo en recomponerla. Es evidente que las comunidades autónomas tienen una enorme tensión porque, normalmente, la cartera de servicios, lo que cubre la póliza pública de sanidad, de educación, de Seguridad Social, lo marca la Administración del Estado, pero no lo paga. Una decisión en la cuarta planta del Ministerio de Sanidad introduciendo cincuenta fármacos al año de farmacia hospitalaria, a Cataluña le pueden suponer un gasto de 3.000 millones de euros. Una decisión de reducción de jornada de los empleados públicos, al Servei Català de la Salut le pueden suponer 200 millones de euros en gastos de personal para siempre. Por lo tanto, debemos de ser respetuosos con las competencias autonómicas y sentarnos en una mesa para ver cómo solucionar con los problemas y cuáles son los sabemos. El principal problema del presidente de la Generalitat si se dedicase a la gestión, sería la financiación sanitaria. Significa más del 35% del presupuesto, necesitamos un pacto por la sanidad, eso sería la primera cuestión, un pacto por la financiación del sistema sanitario. Si ordenamos la educación, sería otro 30% del gasto en la comunidad autónoma y los servicios sociales, otro 20%, estamos hablando ya del 75 o 80% del presupuesto.

Esta semana, la patronal catalana, Foment del Treball, ha pedido un cambio en el sistema impositivo porque Cataluña vive un “infierno fiscal”. ¿Comparte esa afirmación? ¿Qué propone?

Los catalanes son los ciudadanos que tienen los impuestos autonómicos más altos de España. Para que se entienda bien, no es que paguen más impuestos al Estado, sino que pagan más impuestos a la comunidad autónoma. Hemos de rebajar el impuesto a las rentas. Y hacer un tramo más amplio del mínimo exento. El impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos debería de suprimirse, salvo alguna excepción en el caso de una grandísima fortuna. Pero, el primer millón de euros por hijo, y eso supone el 99% de los hijos que heredan de sus padres, debería estar exento para que los patrimonios medios no tengan la tentación de deslocalizar y bajaría el impuesto de transmisiones a los jóvenes para adquirir vivienda.

Pero eso significa reducir ingresos y, por lo tanto, recortar servicios.

Hay mucho gasto improductivo, esta bajada de impuestos no debe repercutir en los servicios públicos, sino del gasto burocrático. La fiscalidad de Cataluña es un factor de desincentiva la inversión y la localización de personas en Cataluña. Hay un asunto del que no hablamos nunca como es el retorno de la regla fiscales, que sabemos que se va a producir. El pacto sobre la financiación autonómica tendría que ir en la línea de eliminar estos gastos improductivos y de qué hablamos cuando hablamos de gastos improductivos. El Gobierno central ha incumplido todas las reglas fiscales, España es el cuarto país que más ha incrementado la deuda pública en los últimos cinco años. Con Sánchez, es el quinto país con más déficit público en los últimos cinco años, es el segundo país que más ha incrementado la presión fiscal. Por lo tanto, Sánchez ha vivido de los impuestos a los ciudadanos y de la deuda que deja sin pagar. Ahora hay que hacer un pacto, hay que presentar unas reglas fiscales en el año 2025 y la Airef señala que hay que reducir 40.000 millones de gasto en España. El problema es que vivimos a cuenta, básicamente de las clases medias, que son las que pagan los impuestos, y de la deuda. Cada día, Sánchez le ha costado a los españoles 210 millones de euros de deuda pública, cada día. En los últimos cinco años, 400.000 millones de euros más. Esto es una herencia envenenada…

Que tendrá que administrar usted…

Estamos viviendo a costa de nuestros hijos. La peor herencia que van a recibir los jóvenes en España es que van a estar endeudados de una forma enorme, con un gasto corriente consolidado de enorme frivolidad, con fondos europeos que se están destinando a gasto… Si usted coge la EPA, en los últimos cinco años hay unos casi 500.000 nuevos empleos que son empleados públicos, 500.000 empleados públicos. Probablemente tengan justificación mayoritariamente los aspectos sanitarios, y todo lo demás es absolutamente discutible. Hay un gasto corriente de la Generalitat muy sorprendente. Hay pocas comunidades en España que tengan más residentes ausentes, es decir personas que viven fuera, que Galicia. La tercera ciudad de Galicia es Buenos Aires. Vigo, Coruña… Buenos Aires y después está Orense, Santiago. Abrí dos oficinas para atender a los casi 100.000 gallegos de Buenos Aires y a los 40.000 gallegos de Montevideo. ¿Cuántas embajadas innecesarias está soportando la Generalitat de Cataluña? El balance de los últimos años eran seis embajadas, cero desalinizadoras. El sector público empresarial entre agencias, entes, sociedades públicas empresas de capital público, empresas participadas no hay un sector público como el de Cataluña. Es un entramado de entes, entidades, empresas, sociedades, … Creo que ni la propia Generalitat sabe con exactitud cuántas son. Hay mucho gasto que es improductivo. La riqueza que genera Cataluña es incompatible con la deuda pública que tiene la Generalitat. Los problemas de Cataluña los crean mayoritariamente los nacionalistas. No son los problemas de Cataluña, los que crean el nacionalismo.

¿Lo que está haciendo Sánchez en los últimos meses es precisamente asumir ese relato de los problemas que generan, como dice usted, los nacionalistas?

Sin duda. Sánchez tiene un problema existencial. Sin el independentismo habría abandonado la política. Ha pasado de negar la amnistía a pactarla, ha pasado de juzgar a los independentistas a indultarles, ha pasado de decir que no era un delito de sedición sino de rebelión a eliminar la sedición en el Código Penal, ha pasado de que deberían devolver el dinero malversado a rebajar el delito de malversación. Sánchez negocia con Esquerra en Madrid y con Junts en Suiza. Cuando el independentismo ha sacado los peores resultados en las elecciones generales, los ha empoderado y hoy el ‘procés’ está reactivado por necesidades personales de Sánchez, no por necesidad de las políticas de Cataluña, ni por necesidades políticas del conjunto del Estado.

Según el sondeo de EL PERIODICO, aproximadamente la mitad de los votantes del Partido Socialista en Cataluña, no están de acuerdo con la amnistía, ¿Qué mensajes les lanza el PP en esta campaña electoral?

Que si se unen, si concentran en el voto, podemos empezar a cambiar lo que no funciona en Cataluña. Tenemos que pasar la página del ‘procés’, tenemos que resetear la política catalana y volver a las prioridades, a la buena gestión, a la racionalidad. A recuperar las 5.000 empresas que hemos perdido a fijarnos, a fijarnos en por qué los alumnos de la escuela en Cataluña han perdido comprensión lectora, por qué están en los primeros puestos en el fracaso escolar, porque todavía hay chavales, que están en barracones estudiando desde hace años. Bueno, tenemos que resetear la política catalana y volver al ‘seny’. Yo le diría a todos aquellos, que son mayoría, que tienen ese doble sentimiento catalán y español que concentren el voto y que piensen que el 12 de mayo Cataluña puede iniciar una nueva época. Y que no se dejen engañar, el único partido que tiene claro que el independentismo ha perjudicado al pueblo de Cataluña es el Partido Popular. El único partido que no va a facilitar el gobierno de los independentistas es el Partido Popular de Cataluña. Y el único partido de más que no necesita a los independentistas para presentarse a las elecciones generales en España es el Partido Popular. El Partido Socialista no podría gobernar España sin el independentismo.

¿Ese también es un mensaje para los votantes de Vox?

Sin duda, concentrando el voto el PP hubiera sacado 190 escaños en las últimas elecciones generales. Un caso práctico de hace un mes, las elecciones gallegas: PP 47 %, Vox, 2%, mayoría absoluta del PP. Con los mismos votos del centro derecha en España, que son algo más de 11 millones, salen 190 escaños, divididos entre dos, son 170, a 6 de la mayoría absoluta. La concentración del voto es fundamental porque nosotros partimos de cumplir los principios del programa electoral, no pactamos con independentismo y, en consecuencia, queremos pactar directamente con las urnas. Le estoy hablando como jefe de la oposición porque ese principio lo mantuve.

Pronto hará un año de los pactos con Vox en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, ¿cuál es su balance?

Los pactos con Vox en las comunidades autónomas han dado de estabilidad a los gobiernos y se ha producido el cambio. En Valencia, Extremadura, Aragón, Baleares se ha producido el cambio. Los pactos con Vox en las elecciones generales probablemente hayan producido una parada en la transferencia de voto del Partido Socialista el Partido Popular. Pero hay que tomar decisiones y la decisión fue que en las comunidades autónomas la gente votó cambio y no podíamos reventar ese cambio exclusivamente por los intereses de un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Y, probablemente, eso produjo que mucho votante, cinco o seis puntos, del Partido Socialista que se iba a abstener o que iba a votar al PP, pues no se quedó en casa y votó a Sánchez.

En Cataluña, usted ha hecho una cosa poco frecuente en política que es que ha tardado mucho en anunciar el cabeza de lista, pero ha anunciado ya toda la lista, ¿qué ha pasado?

Bueno, en política se tiende poco a creer a los políticos actuales, pero no me resisto a contarlo. Llevábamos casi tres meses hablando con la cúpula de Ciudadanos para hacer una desembocadura de Ciudadanos en el PP, habíamos avanzado, teníamos la fórmula y revienta el gobierno independentista en Cataluña, elecciones anticipadas y automáticamente no vamos a avanzar en elecciones europeas con unas catalanas previas. Y no fue posible entre la cúpula de Ciudadanos y sus representantes en Cataluña, dimos hasta un día para cerrarlo y no fue posible. Eso fue un viernes y el miércoles y anunciamos la lista en Cataluña. Para mí era importante no por los votos que pueda aportar sino por el mensaje de que se iba a producir esa convergencia de Ciudadanos dentro del PP.

¿Tienen más o menos valorado el coste en escaños que puede tener esta dispersión del voto en el caso de Ciudadanos? ¿Está plenamente convencido del candidato que ha nombrado?

Bueno,un 1 o un 2 por ciento de voto puede ser algo en España, pero Ciudadanos va a sacar cero y no sé si con Ciudadanos podríamos tener dos o tres escaños más. Y si volviera a empezar, volvería a proponer a Alejandro Fernández para encabezar la candidatura. Porque en este momento Alejandro Fernández es nuestro mejor candidato. Lo que hemos hecho es ampliar y extender la candidatura a los lugares donde mayor representatividad tenemos y en los lugares donde mayores éxitos electorales hemos tenido. Hemos ¡ampliado la base orgánica del partido y cosido las distintas sensibilidades del partido. Tenemos un candidato, una candidatura y una dirección de campaña. Y no le oculto que algo de publicidad, ustedes los periodistas nos han hecho.

Si el independentismo no suma o no llega a un acuerdo y Salvador Illa, como dicen las encuestas, queda en primer lugar, ¿Se puede producir una situación como la de Barcelona y el PP abrirle la puerta de la presidencia de la Generalitat al candidato del PSC?

La continuidad de la presidencia de Sánchez depende de las elecciones en Cataluña. El modelo de Sánchez es un tripartito con Junts y Esquerra. Ese es el modelo de gobierno de Sánchez y no el Gobierno de Cataluña, el modelo que le interesa a Sánchez, pero no a Cataluña. Si el PP y el PSOE hubiésemos dicho que no a la amnistía como nos habíamos comprometido durante la campaña, porque además es una enorme cacicada, porque damos una imagen pésima de que los políticos sus delitos se los perdonan y después somos inflexibles con una multa de tráfico o con una paralela que te haga la Agencia Tributaria, pues el independentismo estaba más débil que nunca. El Partido Popular en las elecciones generales en Cataluña sacó más votos que los independentistas, más que Junts y más que Esquerra. Por lo tanto, menos soberbia por parte del independentismo, más reflexión y más realismo. Sánchez, sin Puigdemont en la Generalitat, tendrá muchas dificultades para seguir siendo presidente. Tengo mis sospechas de que si hay que sacrificar al PSC, lo hará. En el ayuntamiento de Barcelona hemos apostado por el constitucionalismo. Y nos han engañado. Ni nos lo han agradecido, no tengo ni una sola llamada del Partido Socialista al menos mandando acuse de recibo de esa confianza. Ese supuesto no se va a dar y en el caso de que se diere, pues tendríamos que hablar el PSC y decirle si pretende gobernar la Generalitat con nosotros, y los ayuntamientos y las diputaciones con los independentistas. El partido que tiene más acuerdos con los independentistas es el PSC, más que Junts y Esquerra. Los independentistas van de frente y el PSC con una careta. Illa prometió cambiar la música en Cataluña y lo que ha puesto es la misma música de los independentistas, pero al máximo volumen. No se puede engañar a la gente.