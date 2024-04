Feijóo insiste en que Sánchez “dé explicaciones” y evite la comparecencia de Begoña Gómez en el Senado

En la lista de los 58 comparecientes que el PP registró este lunes en la comisión de investigación sobre la trama Koldo y todas sus derivadas (como el caso de Air Europa en el que los conservadores ven relación con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno) en el Senado, no están ni Pedro Sánchez ni su mujer. Pero en Génova advierten que el de ayer es “el primer listado” y que podrá ser ampliado en cualquier momento. No solo no cierran la puerta a que ambos sean llamados finalmente en sede parlamentaria, sino que el propio Alberto Núñez Feijóo insistió este martes en que el presidente debería dar las explicaciones de forma voluntaria.

“Se lo he pedido ya en tres sesiones de control. Y si él quiere evitar que su mujer sea llamada a la comisión, lo tiene fácil. Que dé todas las explicaciones. Si no quiere darlas, si no le importa que llamemos a su mujer, que en todo caso será al final y agotando todas las instancias… Que lo explique él. No quiero llamar a la mujer del presidente salvo que él me obligue”, dijo en una entrevista en la cadena Cope.

Ya hace días Feijóo enfriaba la posibilidad de que Begoña Gómez fuera en la primera lista de comparecientes. En otra entrevista televisiva el líder conservador aseguraba que “no tenía ningún interés” en llegar a ese punto porque “no es mi estilo”. En la dirección nacional del PP aseguran que llamar a la mujer del presidente sería “el último recurso”, pero que siguen sin descartar.

El objetivo es que sea Sánchez quien aclare los tentáculos del caso Koldo sobre otras cuestiones como el rescate a la aerolínea Air Europa con más de 600 millones de euros en el que el negociador de la compañía era Víctor de Aldama, cabecilla de la trama de las mascarillas, y con el que también tuvo una reunión Begoña Gómez. Igual que con el CEO de Globalia entonces (matriz de Air Europa), Javier Hidalgo. Ambos sí están en los comparecientes que el PP ha registrado. Y hay otros nombres relacionados directamente con la mujer de Sánchez como Carlos Barrabés, el empresario que presentó a Hidalgo a Begoña Gómez y que está vinculado al máster de la Universidad Complutense que dirige la esposa del presidente.

Como ya publicó este diario, el PP mantiene abiertas todas las vías de ataque en el caso que afecta a Sánchez y su mujer. Tanto es así que una vez que agoten las vías administrativas valorarán la judicial. En todo caso esto afectaría al presidente del Gobierno, que es quien a ojos del PP ha incurrido en un supuesto conflicto de intereses por no haberse ausentado del Consejo de Ministros que tomó la decisión del rescate de Air Europa a pesar de las relaciones profesionales de su mujer. No es algo que la dirección del PP tenga decidido y solo lo harán en función de cómo evolucionen las informaciones periodísticas y la propia investigación del caso Koldo.

Feijóo recalcó en la entrevista este martes una de las claves que el PP espera: el volcado de los teléfonos móviles de los investigados en la trama, muy especialmente los tres que tenía el asesor de José Luis Ábalos.