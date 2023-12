El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha apartado a la fiscal Carmen García Cerdá de una parte de la causa en la que se investiga de forma secreta si el despacho Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, usó sus influencias en el Ministerio de Hacienda en beneficio de sus clientes, según han confirmado fuentes jurídicas a este periódico.

Esta no es la primera vez que la fiscal García Cerdán, que sigue siendo la responsable del resto de la causa, ha visto limitada su actuación en el procedimiento, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, número dos de Alejandro Luzón, ya le sustituyó cuando el Ministerio Público logró tumbar con un recurso la decisión del magistrado de grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.

El fiscal Romeral consideró que el instructor no había valorado "de forma correcta los diferentes indicios" descubiertos por los agentes, por lo que no estaba justificada "la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales" como es controlar el contenido de las llamadas, y presentó un recurso al margen de la propia fiscal del caso. La Audiencia de Tarragona acabó dando la razón al teniente fiscal, al considerar que la decisión del instructor se sustentaba en una denuncia anónima, por lo que los sospechosos no fueron grabados por la Policía Judicial.

La decisión de apartar de forma parcial a García Cerdá de la causa que afecta al despacho fundado por el exministro Montoro tiene una gran trascendencia jurídica, pues implica que el Ministerio Fiscal renuncia a investigar un posible delito de revelación de secretos. Anticorrupción deberá comunicarlo al Consejo Fiscal al tratarse de una "avocación" limitada.

Expediente sancionador

El pasado lunes, la jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite, ya comunicó a la fiscal Carmen García Cerdá que iniciaba un expediente sancionador contra ella por una presunta falta muy grave por, supuestamente, desobedecer las órdenes que le dio su jefe en Anticorrupción en la causa sobre Equipo Económico y seguir adelante con las pesquisas.

Orden de Luzón

Las fuentes consultadas explican a esta redacción que el choque frontal entre la fiscal y Luzón se evidenció a raíz de una orden que habría dado el responsable de Anticorrupción después de que la mayor parte de los fiscales apoyara en la Junta que tuvo lugar el 18 de septiembre su decisión de no investigar el contenido de diferentes correos electrónicos incluidos en la causa.

Este periódico informó de que entre estos 'emails', que incluyen información fiscal de varios contribuyentes, se encuentran varios que aluden a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Uno de ellos, por ejemplo, fue remitido en 2015 por el entonces jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, al "ministro" con datos fiscales de Monedero y la recomendación de "elaborar una ficha con información de trascendencia tributaria" sobre el político.

Tal y como adelantó esta redacción, en el procedimiento que se instruye en Tarragona al despacho fundado por Montoro permanecen investigados el presidente ejecutivo de Equipo Económico y exjefe de gabinete del ministro en el Ministerio de Hacienda, Ricardo Martínez Rico; y los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. El presidente de Equipo Económico es hermano del también exjefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico.