El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su intervención en la sesión de investidura en reprochar a Pedro Sánchez su "ansia insaciable de poder" y en advertirle de que la "historia no le amnistiará", mientras que el candidato socialista le ha recordado que, por mucho que se manifieste en Ferraz, "le seguirán faltando los apoyos necesarios para ser presidente".

Este el resumen de diez de los momentos del cara a cara entre el candidato a la presidencia del Gobierno y el líder del Partido Popular.

1.- Feijóo: "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas".

Sánchez. "Lo del Gobierno ilegítimo no es nada nuevo. Es la quinta vez, desde hace 30 años, que el PP no reconoce la legitimidad de ningún gobierno salvo los del PP".

2.- Sánchez: "Como no podía reconocer que no era el ganador (...) entonces nace la original teoría de 'no soy presidente porque no quiero'. Esta es muy buena (riendo)".

Feijóo: "Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles"

3.- Feijóo: "Ha perdido el poco crédito que le quedaba y a la vista de lo que ha firmado y dicho, hoy me atrevería a decir que ha caído ya en la sinrazón, lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio".

Sánchez: "He escuchado cosas terribles, delirio ha venido a decir. Ni la inmensa mayoría de sus votantes ni usted mismo se creen lo que ha venido a decir. No se rompe España, ni la Constitución se quiebra".

4.- Feijóo: "Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre".

Sánchez: "La verdad es que es bastante atrevido hablar por parte del Partido Popular de corrupción y en particular usted, señor Feijóo. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza".

5.- Feijóo: "Hoy no hay límites ni los habrá para satisfacer la ambición personal del candidato Sánchez".

Sánchez: "No asumir la derrota es el camino más corto para volver a ser derrotado".

6.- Feijóo: "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su ansia insaciable de poder".

Sánchez: "Manuel Fraga se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia. Usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox".

7.- Feijóo: "Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque".

Sánchez: "Con Feijóo al frente del PP han dado entrada a la ultraderecha en 5 gobiernos autonómicos, y en 135 gobiernos municipales".

8.- Feijóo: "A usted la historia no le amnistiará".

Sánchez: "Ahí no había ni amnistía ni tu tía" (sobre la abstención del PP en la última moción de censura de Vox, mientras que en la primera, con Pablo Casado al frente, votó en contra).

9.- Feijóo: "¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi?"

Sánchez: "Sobre sus compañías ejemplares (...) mejor no hablamos".

10.- Feijóo: "Ha perdido la razón. Si todo el Partido Socialista quiere dejar huérfana a esa mayoría es su decisión. Yo no lo haré".

Sánchez: "Usted es un falso ganador y un real perdedor, señor Feijóo".