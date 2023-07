Por si alguien tuviera alguna duda, Javier Lambán celebra "la excelente noticia para los socialistas" en las elecciones del pasasdo domingo, cuyo éxito para el PSOE se debe "merced a un esfuerzo que hay que atribuirle casi de manera personal al candidato Sánchez". El secretario general de los socialistas aragoneses se ha pronunciado por vez primera sobre los comicios, sobre los que cree que "ese tsunami que nos arrasó el 28 de mayo se ha detenido, parado" después de llevarse por delante miles de ayutamientos socialistas y la "práctica totalidad de las autonomías".

Sin embargo, Lambán tuerce el gesto cuando pone la lupa sobre los resultados en Aragón, "que no son buenos". No quiere el presidente en funciones del Gobierno de Aragón caer en "triunfalismos sin fundamento" ni hacerse "trampas al solitario", lo que considera "una idiotez", aunque el PSOE ha conseguido unos 23.000 votos más en las generales que en las autonómicas. Para explicar ese dique de contención a la alegría, Lambán ha tirado de chuleta para explicar por qué una subida del 1,57% del porcentaje de voto socialista en Aragón respecto al 28M no es un buen resultado porque "hemos sido una de las comunidades autónomas donde menos se ha incrementado el porcentaje y el voto socialista", especificando que el PSOE ha subido en Madrid un 9,69% respecto a las autonómicas; en Valencia, un 3,67%; en Canarias, un 6,22%; en La Rioja, un 3,81%; en Navarra, un 6,88%; en Asturias, 1,72%; y en Baleares, un 3,64%.

"De la misma forma que el 28 de mayo reconocí sin paños calientes que el resultado no era el esperado, y eso que prácticamente era el mismo que cuatro años atrás, ahora reconozco que el resultado del 23 de julio del PSOE en Aragón no ha sido bueno", ha dicho Lambán, al que todavía no le ha dado tiempo "a analizar estos acontecimientos que suceden de forma tan vertiginosa, más aún con estos calores con los que los cerebros tienden a reblandecerse". Sin embargo, la Ejecutiva del PSOE en Aragón todavía no se ha reunido para valorar los resultados. Javier Lambán, según ha reconocido, todavía no ha hablado con la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza y ministra de Educación, Pilar Alegría.

Prudencia ante la negociación de Sánchez con los nacionalistas

Lambán, uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez, entre otras cosas por sus negociaciones con los nacionalismos vasco y catalán, ha optado este martes por la prudencia ante el escenario de negociación para la investidura que se abre después de las elecciones. Sánchez necesita apoyos y abstenciones de JuntsxCat, Esquerra Republicana, el PNV y Bildu, formaciones sobre las que Lambán tiene opinión publicada. "Ya he manifestado que veo con bastante preocupación el futuro de España en general", ha señalado el socialista para rematar: "En estas elecciones hay una buena noticia, que es que el PSOE obtiene buenos resultados, y otra: que el bipartidismo va recuperando poco a poco sus posiciones tradicionales. Por sensatez y sentido común no es prudente adelantar juicios sobre algo que no ha ocurrido. Me van a permitir que en este momento procesal sobre estas cuestiones no opine".

Para Lambán, los resultados del 23 de julio evidencia una "clara victoria del PP", por la que ya felicitó esa misma noche un WhatsApp a Jorge Azcón, "porque por segunda vez en dos meses han ganado claramente las elecciones y forma con Vox mayoría absoluta". Sin embargo, el socialista ha aprovechado para criticar "el puntito de irresponsabilidad" de Azcón al posponer las negociaciones de su investidura a más allá del 23 de julio. "No se puede estar tanto tiempo sin negociar. Espero que los empezará y terminará pronto con Vox, que es su aliado natural, aunque de Teruel Existe uno puede esperarse cualquier cosa vista la trayectoria absolutamente errática e incoherente de este grupo político", ha dicho Lambán.

De hecho, Lambán ha calificado de "excelente noticia" la pérdida del diputado de Teruel Existe en Teruel. "Saben ustedes que siempre hemos visto a esa fuerza política con mucha perplejidad. No ha aportado nada a Aragón y sobre todo ha demostrado mucha incoherencia, más después de las elecciones autonómicas, pues hemos visto como con votos obtenidos de la izquierda turolense apoyar a la derecha para formar instituciones". Por eso, Lambán cree "conveniente" la vuelta al bipartidismo, algo que admite "sin ambajes", como también cree positivo que "fuerzas políticas cantonalistas" como Teruel Exise "vayan retirándose a la historia reciente de España".