La euforia de la noche electoral del 28 de mayo en el hotel Reina Petronila de Zaragoza, donde el Partido Popular de Jorge Azcón celebró la victoria, ha dado paso en los 28 días siguientes a una ronda de reuniones y negociaciones en ocasiones públicas y muchas más veces privadas y no publicadas.

El camino del líder del PP hacia el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, todavía no está expedito. Los 28 diputados que le otorgaron las urnas el 28M no alcanzan para una mayoría absoluta (la que marcan los 34 escaños), pero el PP insiste en que quiere gobernar en solitario y, hasta ahora, está haciendo lo posible por lograrlo.

Incluso cederle a la extrema derecha la presidencia de las Cortes de Aragón con una presidenta, Marta Fernández, que solía en sus declaraciones públicas negar la violencia de género, la pandemia o el cambio climático.Ya investida presidenta no se desdice de sus palabras y el PP ya no tiene margen para dar marcha atrás en este pacto que las izquierdas calificaron de "vergüenza". Solo ha podido evitar a Vox en las alcaldías de las tres capitales, con mayorías absolutas o casi en las que la extrema derecha no gobernará.

Con todo, en Aragón no parece haber suma alternativa. Los amagos del PSOE de Javier Lambán se quedaron en eso. Las malas relaciones con Teruel Existe y la ruptura del "contrato del cuatripartito" por parte del PAR dejaron poca vida a una suma diferente si el PP y Vox finalmente no llegaran a un acuerdo.

Pero el pacto en las Cortes augura que las negociaciones del PP seguirán por la vía de la extrema derecha, el PAR y Teruel Existe. Eso sí, con un calendario y unas líneas programáticas que aún no se han hecho públicas. Vox quiere entrar al Gobierno y en el PP confían en que el premio de presidir las Cortes baste para arañar su abstención.

El impacto de las generales

Sin embargo, el contexto de la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio puede enmarañarlo todo. El 7 de julio comienza la campaña, coincidiendo con los primeros días en los que, por plazo, podría celebrarse el primer pleno de investidura de Azcón, salvo que el acuerdo llegara con rapidez y la presidenta de las Cortes no agotara los tiempos previstos en el reglamento.

En plena pugna por las generales, cabe esperar que el partido de Abascal venda cara su abstención. Del mismo modo, aceptar su entrada en un gobierno para lograr su apoyo a la investidura podría reportar a los de Azcón una pérdida de votos de centro que tampoco pueden permitirse con la Moncloa en juego.

Antes de la investidura, deberán constituirse las diputaciones provinciales y lo que ocurra en la de Teruel, la única donde las sumas no están claras, también marcará el camino del resto de pactos.

Mientras la de Huesca y la de Zaragoza tienen una presidencia definida casi desde el día después de las elecciones, con el popular Isaac Claver como futuro presidente de la DPH y el socialista Juan Antonio Sánchez Quero repitiendo en la DPZ, el baile de alianzas en la institución turolense podría todavía hacer que cayera en manos del PP, del PSOE o de Teruel Existe (el PP tiene 11 diputados; el PSOE, ocho; Teruel Existe, cuatro, y el PAR, dos). Pero la suma de los socialistas y la formación turolense parece remota. Lambán llegó a ofrecerle a Guitarte presidir la institución y, ni así, hay visos de un acuerdo a día de hoy y abundan las críticas cruzadas entre ellos.

Sin verse con Vox

Los días pasan y el PP continúa en el alambre de atar los votos de Vox (o su ansiada abstención) y no perder los apoyos del PAR y Teruel Existe que le permitan al futuro Gobierno de Aragón tener un aura de centralidad.

Para ello, los líderes del PAR, Alberto Izquierdo, y de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se esfuerzan en explicar que el pacto con Vox en la Mesa de las Cortes no les afecta.

Insisten en que si el Gobierno del PP despliega políticas aragonesistas, por el equilibrio territorial, con una moratoria a las renovables y con la defensa de las comarcas, entre algunas cosas más, podrán darle su apoyo. Obviando, prácticamente, que el primer pacto de la legislatura ha llegado de la mano de un partido político que niega todo lo anterior.

Veintiocho días después del 28M, la victoria de Azcón sigue siendo igual de nítida pero se suman a la ecuación los claroscuros de la extrema derecha y la ambigüedad o la incoherencia de otros socios que aseguraron que no pactarían nada que de Vox dependiera. La negociación sigue en marcha y, mientras, la política aragonesa espera.