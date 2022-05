El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido, una vez más, que el Estado tiene a su disposición distintos sistemas de interceptación de comunicaciones para hacer frente a la comisión de delitos, pero que siempre se usan "bajo la tutela de la autoridad judicial". El ministro ha respondido así a las denuncias de la diputada de Junts Miriam Nogueras a menos de 24 horas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso para comparecer sobre el espionaje a más de 60 dirigentes y activistas del independentismo catalán y vasco.

Durante la sesión de control al Gobierno, Marlaska ha afirmado en varias ocasiones que las instituciones del Estado tienen diferentes sistemas de seguimiento "para luchar contra la criminalidad organizada, el terrorismo, el narcotráfico, la trata de blancas...". Pero ha dejado claro que todas estas actividades se realizan "siempre bajo el amparo del poder judicial". "Aquí todo se hace con luz y taquígrafos", ha reiterado.

"España es una democracia plena donde lo único en material penal que se sigue y se persigue son hechos constitutivos de delitos, no ideas, no pensamientos", le ha espetado el ministro del Interior a Nogueras. Acto seguido, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "también defienden incluso las ideas que no son militantes de la Constitución".