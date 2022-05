Recupera Madrid, el ala 'carmenista' que se desgajó de Más Madrid el verano pasado y que crearon el Grupo Mixto con el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, se han quedado sin representación conjunta en Cibeles. Marta Higueras, José Manuel Calvo y Luis Cueto tendrán que pasar a la agrupación de los no adscritos, después de que ayer la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid anulase la constitución del Grupo Mixto.

Los 'carmenistas', llamados de esta forma por haber pertenecido al Ejecutivo municipal cuando Manuela Carmena fue alcaldesa, ya avisaron ayer por la noche a través de Twitter de que este martes iban "a hablar y dar que hablar". Y así lo han hecho. En una nota remitida a los medios de comunicación, Recupera Madrid ha informado de que emprenderá acciones legales contra Más Madrid, liderado por Rita Maestre, por financiación ilegal, falsificación de firmas en documento público y acoso a trabajadores.

Sí, somos culpables, pero no de eso.



La Justicia nos da la razón frente al recurso de VOX y nos la quita en el de Más Madrid. Recurriremos.



Si los partidos políticos pretendían callarnos, les aventuramos fracaso.



Mañana atentos porque vamos a hablar y dar que hablar. pic.twitter.com/IBdDY6mqaG — Recupera Madrid (@RecuperaMadrid_) 9 de mayo de 2022

Los tres concejales que crearon si propia plataforma política, escindida de Más Madrid, en marzo de 2021 han acusado a Rita Maestre de financiación ilegal, por haber cobrado "cuotas ilegales a personas (personal eventual) no afiliadas al partido", así como por haber exigido que pagasen a los vocales vecinos, algo que han apuntado que ya ha sido juzgado "con sentencia en firme ya ganada por parte de los vocales, siendo readmitidos tras expulsarles por no pagar las cuantías exigidas".

Asimismo, han indicado que se produjo una falsificación de firmas para la constitución del partido cuando se lleva a cabo el cambio de Más Madrid a Más País. La plataforma política formada por tres concejales, que apoyó al Ejecutivo de Almeida para aprobar los presupuestos municipales, para salvar al proyecto de Madrid Central y para alcanzar una nueva ordenanza de terrazas, sostiene que cuenta con "pruebas" para acusar a los de Maestre y adelanta que procederá a denunciar ante la Justicia estos hechos. Por último, denuncian acoso a trabajadores, concejales y personal que "no aceptaban las directrices de la dirección de Rita Maestre". "Prueba de ello es que Más Madrid es el partido que más concejales ha perdido en una legislatura, con récord de ceses entre vocales vecinos", añaden. "Hay muchas cosas que hemos querido evitar por no dañar las opciones electorales de la izquierda, pero no podemos seguir en silencio dadas las falsas acusaciones de Rita Maestre", ha lanzado José Manuel Calvo.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha destacado en declaraciones a los medios que "la sentencia dice claramente que el Grupo Mixto era ilegal y deja también bastante claro que Almeida alentó el transfuguismo para sus intereses personales".

Maestre ha hablado de "utilización", "malversación" y de una "posible prevaricación" de Almeida al haber apoyado a Recupera Madrid a que conformase el Grupo Mixto del Consistorio. "El Ayuntamiento de Madrid y los concejales sabían desde el primer momento que lo que estaban haciendo era ilegal, y lo hicieron para aprobar una mala ordenanza de Movilidad y unos malos Presupuestos de Madrid", ha añadido.

La líder de Más Madrid ha protestado ante la condena al Ayuntamiento a pagar las costas a su partido. Unas costas, ha dicho, que "pagan todos los madrileños", y le ha pedido al alcalde que "no recurra una sentencia que sabe que va a perder".