El Tribunal Supremo revisará el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministto del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que en septiembre de 2021, lo declaró conforme a derecho. El contenido del auto de admisión se conocerá en los próximos días, informó este miércoles el alto tribunal.

Esa sentencia dio la razón a la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de Interior, lo que supuso revocar la del Juzgado Central de lo Contencioso número 8 que en marzo había anulado la resolución administrativa del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y su confirmación en alzada por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Audiencia Nacional invocaba otras resoluciones para señalar las normas aplicables y los criterios que se han seguido al resolver con anterioridad impugnaciones de ceses y de nombramientos en destinos de libre designación en la Guardia Civil. En ellas se distingue entre la idoneidad para ocupar el puesto, lo que en el caso de Pérez de los Cobos no se discute, y la confianza depositada por la autoridad que efectuó en su momento el nombramiento y que, ante la pérdida de dicha confianza, dispone el cese, debiendo exponerse en este último supuesto los motivos de la pérdida de confianza.

En sus últimas resoluciones, la Sala Tercera del Supremo ha revocado el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores por falta de motivación de los criterios que habían llevado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a elegirle, cuando el otro candidato tenía una especialización en la materia.

Motivación suficiente

La Audiencia Nacional en su día sostenía que una vez "descartada la existencia de desviación de poder, se constata que la decisión de cese de Pérez de los Cobos" cuenta con una motivación suficiente, habida cuenta de que la pérdida de confianza es por no informar del desarrollo, no por no hacerlo del contenido, de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil; "todo ello, en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de Policía Judicial", señalaba la resolución en referencia a una investigación judicial en la que estuvo imputado el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La sentencia, además, negaba la pretensión del coronel de volver al puesto al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid: “Habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, manteniendo al interesado en el mismo e imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva, como hemos declarado, es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino”.