El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha participado este lunes junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, en la Jornada Covid-19. Incidencia en los mayores. ¿Estamos preparados los mayores para una nueva pandemia?, antes de lo cual ha comparecido ante los medios. En sus declaraciones, Simón ha augurado que al menos quedan dos o tres semanas más de incremento de la incidencia de coronavirus al tiempo que ha llamado a la población a valerse de la experiencia de los dos últimos años para protegerse contra el virus.

Según Simón, "es muy difícil que antes del 10 o el 15 de enero empiece a bajar la incidencia, no solo por la presencia de una nueva variante sino porque se acercan las fiestas". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio ha eludido pronunciarse sobre qué medidas deberían adoptarse con carácter institucional en cuanto a reducción de aforos u otras medidas, si bien ha recordado que las medidas son de sobra conocidas por la población (mascarilla, uso de gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, no reunirse con personas de distintos grupos sin las medidas de control) haciendo una llamada a la responsabilidad individual frente a posibles medidas restrictivas que puedan adoptar las distintas administraciones. Y de cara a las próximas reuniones familiares, ha insistido en que "si hay que comer con dos chaquetas (por el frío y la ventilación), habrá que hacerlo".

"Si en las reuniones familiares, hay que comer con dos chaquetas (por el frío y la ventilación) habrá que hacerlo"

Respecto a eventos multitudinarios como las campanadas o la cabalgata de Reyes, considera Simón que serán los responsables políticos quienes tengan que decidir, destacando que el año pasado ya se tomaron medidas alternativas para reducir los contagios. "Lo que no se puede pretender es hacer las cosas como antes de la pandemia y que no haya transmisión", ha subrayado, "por lo que habrá que valorar en una balanza si el beneficio de tales acontecimientos masivos compensa". Consciente de que después de dos años de pandemia, todo el mundo está deseando volver a la normalidad, ha indicado que "quizás no sea este el mejor momento para recuperar la vida social". En este sentido, ha recalcado que si bien en este momento, a solo unos días de la Nochebuena, la presión hospitalaria, gracias a la vacunación, no está en niveles máximos, "la Atención Primaria apenas puede más, igual que los Servicios de Atención pública", que están totalmente tensionados.

Respecto a la falta de test de autodiagnóstico en las farmacias, Fernando Simón ha recordado que un test negativo no significa que al cabo de un rato no se pueda dar positivo, por lo que no se puede tener una confianza total en estas pruebas. "Hay quien piensa que si se hace una prueba de autodiagnóstico se piensa que esto es jauja y puede eliminar el resto de medidas de precaución y no es cierto", ha explicado, "un test negativo no implica que no haya riesgo ni garantiza a corto o medio plazo que no haya un contagio".

"Hay quien piensa que si da negativo en un test de autodiagnóstico puede prescindir del resto de medidas de prevención"

Si una persona da positivo tiene que empezar la cuarentena tenga o no consulta con el centro de salud, ha comentado, mientras que los negativos deberán mantener el resto de medidas de seguridad". Sin embargo, "estamos viendo que hay personas que dan negativo en un test y creen que ya pueden entrar en un local con cientos de personas y no aplicar ninguna medida de control". Así, ha recordado que "la mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los ámbitos salvo en el exterior y si se garantiza que haya distancia de seguridad".

Simón ha destacado en todo momento el importante impacto de la vacunación en España a la hora de controlar la pandemia y ha indicado que hay nuevas vacunas en proceso de autorización por parte de la UE, entre ellas, una española. En este momento, hay muchos miles de millones de ciudadanos en el mundo aún sin vacunar, por lo que "cuanto más vacunas haya mejor para todos". Según Simón, "tanto por solidaridad como por egoísmo, nos interesa vacunar al mundo entero".