Santiago Abascal no ceja en su empeño de intentar marcar el paso a Pablo Casado. El líder de Vox ha presionado al presidente del PP para que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la concesión de los indultos a los políticos catalanes condenados. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados le ha ofrecido el voto a favor de los 52 diputados del partido ultra y le ha conminado a buscar el resto de apoyos necesarios. "Asuma su responsabilidad", le ha espetado.

La formación de extrema derecha lleva días apremiando a los populares a presentar una moción para desahuciar al Gobierno de coalición. Sin embargo, hasta este miércoles, Abascal todavía no se había pronunciado. "El señor Sánchez se cree que usted no se atreve, señor Casado, porque cree que usted no puede ponerle en apuros", le ha espetado al líder del PP en una palabras que han sonado a reto. Acto seguido, ha asegurado que los conservadores pueden contar con el apoyo de la bancada de Vox.

A diferencia de octubre del año pasado, cuando el partido ultra intentó presionar al PP con la presentación de una moción de censura que resultó fallida -solo obtuvo el 'sí' de los 52 de Vox-, esta vez Abascal ha optado por reclamar a Casado la búsqueda de una mayoría que permita acabar con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "Sé que puede llevar tiempo. Sabemos que no es fácil y por eso pensamos que tiene que empezar hoy mismo", le ha instado en el debate celebrado en el Congreso para que Sánchez explicara los indultos a los presos del procés y para hablar de los dos últimos Consejos Europeos. "Es su responsabilidad tratar de conseguir los apoyos necesarios. Le lleve el tiempo que le lleve", ha insistido.

"Dicen que no dan los números. ¿Lo han comprobado?", le ha preguntado Abascal a Casado. Según ha dicho, hay muchos diputados que apoyaron la investidura de Sánchez en enero de 2020 que ahora no podrían volver a sus circunscripciones y defender la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'. En este sentido, ha señalado que Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria o las formaciones canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, no se posicionarían junto al Ejecutivo.