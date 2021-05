El juez del caso Tándem ha citado al ex comisario José Manuel Villarejo y al que fuera el 'número dos' del Ministerio de Interior Francisco Martínez para que el 2 de junio declaren nuevamente en relación con el espionaje parapolicial que se habría montado desde esta cartera contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, tras las últimas revelaciones realizadas el jueves por el policía jubilado en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen en el Congreso de los Diputados.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, tomará declaración al ex secretario de Estado de Seguridad a las 10.00 y, una hora después, interrogará a Villarejo, según una providencia dictada este viernes.

Aunque García Castellón no lo menciona expresamente en su resolución, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que estas citaciones obedecen a las declaraciones efectuadas por Villarejo en la comisión de investigación, donde aseguró que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como Martínez conocían del supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno.

Villarejo, cuyos negocios se investigan en la macrocausa Tándem, aseguró que se mensajeaba desde un teléfono con Rajoy sobre la evolución de la operación Kitchen, cuyo encargo vinculó a la cúpula de la Policía y del Ministerio de Interior por el interés para captar la información que tenía Bárcenas relacionada con el PP y también "altas instituciones del Estado".

El comisario retirado subrayó que tiene "documentado" este intercambio de mensajes con Rajoy, apostillando que está "deseando" poder demostrarlo. En este sentido, detalló que el número de teléfono "empieza por 650 y termina por 10".

Sin embargo, al inicio de su intervención -de casi cuatro horas- no fue tan contundente al plantear que "dudaba de que Rajoy desconociera" un operativo en el que sí reconoció su implicación directa como ex policía: "Cuando me contactaron para 'Kitchen', yo lo entendí como una operación de Inteligencia".

También apuntó a Martínez, indicando que fue una de las personas a las que más veces reportó sobre sus indagaciones. La versión de Villarejo es que el CNI "participó también en la operación", vinculando en esta estrategia a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, porque era "una cuestión de Estado".