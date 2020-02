Yolanda Díaz ve "incomprensible" que se cancele el Mobile

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que es "incomprensible" que se haya cancelado el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona y otras ferias del ámbito empresarial se estén manteniendo, sobre todo porque en España "no existe ningún riesgo de salud pública" por el coronavirus chino. "Es una dinámica que no es positiva y que atiende a otras realidades que no tienen que ver con la salud pública", ha dicho la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La ministra ha reconocido que la cancelación del Mobile "no es una buena noticia" porque tiene un impacto "muy elevado" en términos económicos, pero también sociales. Asimismo, Díaz espera que no se produzca "un efecto contagio" y otras ferias previstas en España decidan su cancelación.

En este sentido, la ministra ha pedido "serenidad y tranquilidad" a los agentes económicos porque "no existe un riesgo de salud pública en España" y ha apelado al "sentido común" frente a las "agitaciones a veces interesadas en los mercados".