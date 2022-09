Del éxito del Toyota Corolla hemos escrito infinidad de líneas, por algo es el automóvil más vendido de la historia. Un recorrido temporal que arrancó en 1966 y nos lleva hasta el día de hoy, con 12 generaciones a sus espaldas y más de 50 millones de unidades vendidas. Datos que están lejos de ser suficientes para Toyota, una firma en constante evolución y escucha de sus clientes. Una relación bilateral esencial para poder mejorar sus coches en función de las necesidades del conductor, como ha sucedido con este último restyling del Toyota Corolla.

Este modelo ha tenido sus idas y venidas en el mercado español, con épocas mejores y peores. El Corolla empezó a ganar relevancia en la novena generación (E120) presentada en 2002 y desarrollada para encajar en los gustos del europeo. En 2010 estrenó la tecnología híbrida en el Auris, como primer modelo Toyota en hacerlo tras el Prius, y en 2013 se consolidó en el segmento C gracias al restyling del Auris Touring Sports (E180). Por ese entonces, el mix entre unidades híbridas y térmicas ya se decantaba por los modelos eco como los preferidos.

El modelo actual, el E210, ha conseguido ser el líder absoluto en el segmento C y alzarse como el primer híbrido en lograrlo. Es más, solo este modelo se anota el 54% de la cuota de mercado de las variantes Eco en su segmento global. Una hegemonía que depende, en gran parte, del sector del taxi y su fidelidad. Un colectivo que sitúa a la carrocería sedán, la homologada por la firma en España, como la más elegida con un 92% de la cuota de los cuatro puertas.

Tecnología híbrida de quinta generación

Los cambios estéticos en esta última actualización son muy discretos, con algún retoque en los grupos ópticos y el patrón de la parrilla frontal. También estrena diseño de llantas de 16 a 18 pulgadas y tres colores nuevos: Azul Florida, Azul Mediterráneo (Corolla y Touring Sports) (sedán) y Gris Grafito (toda la gama). Además, los modelos GR Sport cuentan con faros Bi-LED y se estrena el acabado GR Sport Premium, con opción de suspensión adaptativa.

La duda lógica es: ¿Hay cambios significativos? Efectivamente, la firma japonesa ha centrado sus esfuerzos en cumplir con las demandas de sus clientes, que exigen un mejor comportamiento dinámico del Corolla. Para ello, los ingenieros de Toyota han trabajado en la quinta generación de su sistema híbrido eléctrico, que llega por primera vez en España. Los motores térmicos seguirán siendo los mismos, de 1.8 litros o 2.0 litros, pero con retoques sustanciales en el apoyo eléctrico.

Tal como nos han contado desde Toyota, el objetivo era mejorar la experiencia del conductor y sus prestaciones sin disparar el consumo y las emisiones de CO2. Con ese reto en mente han rediseñado la unidad de control de la energía (PCU) y el transeje, además de dotar al Corolla de una batería de mayor capacidad sin aumentar su peso y tamaño.

Con estos cambios, el modelo de acceso aumenta su empuje eléctrico a 70 kW (un 32% más) por lo que alcanza una potencia de 140 CV (14% más) y un par máximo hasta los 185 Nm (13,5% más). Esto lo convierte en un coche más rápido, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, 1,7 menos que el modelo anterior. Todo ello sin emitir un solo gramo más de CO2 en las pruebas previas a su homologación definitiva.

El Toyota Corolla 2.0 refuerza su empuje con 83 kW (un 4% más que el anterior) y 206 Nm de par (2% superior). Alcanza una potencia de 192 CV, que no está nada mal para tratarse de un modelo Eco que emite 107 gr/100 km de CO2, 3 gramos menos que el modelo anterior y acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

Pero más allá de los datos, que son importantes pero no cruciales, el salto de calidad de este Toyota Corolla se deja notar en la circulación. Gracias a ese mayor apoyo eléctrico, que no reduce consumos, pero sí mejora el impulso al pisar el acelerador, sientes una conexión más coherente entre el cambio y las revoluciones marcadas. Es decir, se reduce notablemente ese ruido molesto y la percepción de falta de potencia inmediata, que sí aparece en la cuarta generación híbrida de Toyota. Es una evolución importante, dado que su conducción pasa a ser más homogénea al resto de modelos del mercado híbrido y, por tanto, reconocible para el usuario español.

Mejor experiencia para el usuario

Con el fin de seguir mejorando la experiencia del conductor, y sus acompañantes, Toyota ha realizado algunos cambios en el apartado de equipamiento tecnológico. Esta evolución del Toyota Corolla incorpora novedades en la pantalla central de 10,5 pulgadas (8 de serie), compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Los acabados intermedios y superiores contarán con el cuadro de instrumentación digital de 12,3 pulgadas, personalizable en los diseños Casual, Smart, Sport y Tough.

También mejoran y amplían los servicios de la aplicación MyT de Toyota, que ahora permite utilizar el smartphone para abrir o cerrar las puertas del coche, activar el climatizador antes de un viaje o activar las luces de emergencia, por si has perdido tu Corolla en un parking. A lo que se suman nuevas ADAS, entre las que encontramos el sistema de asistencia de salida segura, aviso de presencia en las plazas traseras y la supresión de aceleración ante una situación crítica del conductor, entre otras que se podrán ir actualizando de manera inalámbrica.

La oferta comercial todavía no está completamente asentada, pero sí conocemos los acabados disponibles para las carrocerías Corolla, Corolla Touring Sports y Corolla Sedán. El primero de ellos es el único en ofrecer todos los niveles posibles: Business, Active Plus, GR Sport y Style Plus, con el GR Sport Premium para la motorización 2.0.

La más destacable es la GR Sport, que acentúa el carácter deportivo del coche gracias a las llantas de aleación de 18 pulgadas, un paragolpes trasero específico y asientos de corte deportivo con el logotipo GR grabado en el reposacabezas. El Style Plus será el tope de gama en elegancia y tecnología, dejando como opción más recurrida el Active Plus por su excelente relación calidad-precio.

Como habéis leído, la versión Corolla 2023 incorpora la opción GR Sport Premium, con un plus de equipamiento tecnológico con faros Bi-LED, equipo de audio JBL con 8 altavoces, head-up display de 10 pulgadas, detector de ángulo muerto (BSM) con asistente de salida segura (SEA), techo panorámico y una nueva tapicería de cuero exclusiva GR SPORT. Los más disfrutones podrán añadir la suspensión variable adaptativa (AVS) por 1.000 euros más.

Toyota Corolla Touring Sports: desde 25.800 euros

Toyota Corolla Hatchback: desde 24.200 euros

Toyota Corolla Sedán: 25.650 euros