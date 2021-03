Jaguar Classic vuelve a sorprender y enamorar a los amantes de la automoción con dos vehículos de la colección E-Type 60. A la vez, ha desvelado todos los detalles y especificaciones de las 12 unidades del E-Type con motor 3.8 litros que se han restaurado hasta la fecha para celebrar el 60º aniversario de este deportivo icónico.

El primer JaguarE-Type se descubrió al mundo el 15 de marzo de 1961 en Ginebra (Suiza). El único coupé disponible para pruebas de conducción tuvo una acogida tan buena, que Jaguar encargó llevar de madrugada otro E-Type, un roadster, de Coventry a Ginebra. Seis décadas después, la colección E-Type 60 rinde homenaje a estos dosvehículos legendarios: el coupé Opalescent Gunmetal Grey "9600 HP", que Bob Berry condujo a toda velocidad para llegar al lanzamiento, y el roadster British Racing Green "77 RW" que Norman Dewis llevó a Ginebra al día siguiente cuando le pidieron que "lo dejara todo" para lograrlo.

Los modelos de la colección E-Type 60 se venden por parejas (un coupé E-Type 60 Edition y un roadster E-Type 60 Edition) y exhiben una exclusiva pintura exterior Flat Out Grey y Drop Everything Green, respectivamente. Los colores se inspiran en los originales de 1961 y no se usarán en ningún otro vehículo de Jaguar. Éstos también incluyen elementos de diseño único para mejorar la funcionalidad y la conducción, como una caja de cambios manual de cinco velocidades, mayor refrigeración y el sistema de infoentretenimiento de Jaguar Classic con navegación por satélite integrada y conexión Bluetooth.

Además, los expertos de Jaguar Classic de Coventry han restaurado y reconfigurado los vehículos de la colección E-Type 60 para ofrecer una calidad impecable y plasmar sus excepcionales conocimientos de ingeniería. La mejora mecánica más importante es la caja de cambios manual de cinco velocidades de diseño especial, con marchas sincronizadas en todos los rangos, engranajes helicoidales y carcasa reforzada de aluminio fundido para aumentar la fiabilidad y la resistencia, optimizar la respuesta y suavizar los cambios.

[gallery link="file" td_select_gallery_slide="slide" ids="95269,95270,95272,95245,95252,95247,95249,95250,95253,95256,95254,95265,95263,95262,95275,95274,95264,95267,95258,95248,95246,95251,95260,95255,95257,95259,95261,95271,95273,95266,95268"]

Por su parte, el motor XK 3.8 de seis cilindros y 265 CV incorpora un radiador de aleación auténtico al estilo de 1961, con ventilador eléctrico de refrigeración y arranque electrónico para facilitar su uso en el día a día, así como un sistema de escape de acero inoxidable pulido. Este nuevo sistema de escape tiene las dimensiones exactas del sistema estándar de acero templado, pero ofrece un tono ligeramente más grave y una mayor longevidad.

Todos los E-Type 60 se distinguirán por la exclusiva pieza de metal grabada que ha creado el destacado artista y grabador de talla mundial King Nerd. Johnny Dowell, apodado King Nerd, ha inscrito en las consolas centrales de acero inoxidable de los 12 vehículos un mensaje especial relacionado con cada modelo E-Type 60 Edition.

Un detalle de gran calidad es el revestimiento de cuero Smooth Black del coupé, en el que se incluye un mapa estilizado con los puntos más importantes de la ruta que realizó Bob Berry, un boceto del E-Type encima y la cita ‘I thought you’d never get here’ (Pensé que no llegarías) como guiño a la reacción de Sir William Lyons, fundador de Jaguar, cuando llegó Bob tan solo unos minutos antes de la presentación. Por su parte, en el revestimiento de cuero Suede Green del roadster está grabada la ruta que siguió Dewis en su viaje improvisado a Suiza, un boceto del vehículo y otra cita de Lyons que hace referencia a las instrucciones que le dio a Norman: ‘Drop everything and bring the open top E-type over’ (Déjalo todo y tráete el E-Type descapotable).

Los 12 afortunados propietarios de los nuevos E-Type 60 disfrutarán en verano de 2021 de un viaje único de Coventry a Ginebra, simulando el primer trayecto que recorrieron los E-Type originales.