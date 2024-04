Sergio Rodríguez reclama a Quintero que cambie el reparto de ayudas a plataneros

El presidente del Cabildo insular de La Palma, Sergio Rodríguez, exige a la Consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria la rectificación del decreto de ayudas a los titulares de explotaciones agrarias destinada a compensar las pérdidas de renta de la campaña 2022/2023 y el sobrecoste ocasionado por la retirada de cenizas, al considerar que no dan respuesta a las necesidades del sector.

Sergio Rodríguez ya ha trasladado al titular de la Consejería esta petición, reclamando que la ayuda de 10 millones se destinara a la pérdida de renta y que se busquen nuevos fondos para compensar el esfuerzo de limpieza de cenizas en las fincas y fruta.

Además, respecto a la ayuda concedida por kilo, considera Sergio Rodríguez que no se da solución al problema tomando como referencia los precios de los últimos años, precisamente, los peores que se recuerdan.

En ese sentido, Sergio Rodríguez insiste en que la manera de ayudar a los agricultores es aplicando una compensación de renta de en torno a los 52 céntimos por kilo, a los que se les debe añadir después la aportación que realiza el Posei.

Además, el presidente insiste en que hay que apoyar a quienes han realizado el mayor esfuerzo social y económico en estos años, manteniendo sus fincas, gastos y trabajadores, por lo que reclama que «en el momento de recuperación, el esfuerzo hay que también premiarlo».

Sergio Rodríguez también pone sobre la mesa que el decreto de ayudas no contempla a aquellos agricultores que no sembraron tras la erupción y que con mucho esfuerzo optaron por mantener sus plantaciones, aunque fuera en precario, lo que les hizo perder potencial y con ello una merma de producción de en torno al 70%, y que ahora no se ven contemplados y ni su esfuerzo recompensado con las ayudas en esta convocatoria.

Por eso, el presidente indica que «la situación excepcional de la Isla necesita medidas excepcionales», denunciando que «en la tardanza en la respuesta por parte de la Consejería se esperaba que se atendieran las singularidades de la Isla con criterios que vinieran a ayudar a los agricultores».

El presidente también reseña la decepción que ha generado la resolución de este decreto en el sector, «siendo un enorme palo» para quienes «hace unos años contaban con un paraguas económico para los gastos de sus fincas, y hoy en día no tienen eso, y están en manos de los bancos para poder afrontar su día a día».

«Es una situación que hay que resolver», añade el presidente, quien destaca que «no se puede incrementar el nivel de endeudamiento de la gente afectada por el volcán». Por último, denuncia que «se está generando pobreza».