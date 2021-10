Los recursos hídricos originados en la infraestructura montada en Puerto Naos comienzan a llegar a los agricultores de la zona de exclusión del volcán de Tajogaite dándoles un respiro y, sobre todo, la oportunidad de intentar salvar sus cosechas. Ayer se puso en marcha la segunda de las unidades portátiles para suministrar agua y así dar continuidad al riego de mantenimiento que comenzó el domingo para las fincas afectadas por las coladas.

Desde que se iniciara la emergencia volcánica se idearon distintas alternativas que fueron consideradas complejas dado que su ejecución se podía alargar durante varios meses. Ante esa disyuntiva y la necesidad de premura a la hora de restablecer el suministro por la destrucción de muchas canalizaciones de las comunidades de regantes de Cuatro Caminos, El Manchón y un tramo de Dos Pinos, así como aquellas otras que podían verse dañadas por los efectos del volcán, como posteriormente ocurrió en la zona Hoyas-Remo, se optó por la instalación a contrarreloj de estas dos desaladoras próximas al litoral del Valle de Aridane.

Casi un centenar de operarios han trabajado 24 horas del día -en tres turnos- para activar las dos desaladoras portátiles que van a bombear agua desde Puerto Naos.

Aunque con una semana de retraso sobre lo previsto inicialmente, los dispositivos estarán a pleno rendimiento en los próximos días: más de 600 agricultores se han visto afectados por la rotura de las distintas conducciones que mantienen desde hace semanas a sus plantaciones sin abastecimiento.

En total, son 486 hectáreas que han sufrido la pérdida de caudal de riego y que reclaman una solución de inmediato para evitar que se murieran las plataneras, provocando también que el Consejo Insular de Aguas trabajara con toda urgencia en la construcción de una conducción para la impulsión desde Las Hoyas al Canal LP - II y Canal Dos Pinos - Barranco Los Hombres. Así, se ha logrado establecer un sistema integrado por cinco entradas de generación de agua que son el buque cisterna aportado por el Estado, las dos desaladoras portátiles, el pozo de Peña Horeb, en la zona, y una desaladora adicional de un hotel de Puerto Naos, cedido para la causa.

Los caudales desalados se completan con la aportación que el barco cisterna (Tomassa) realiza días alternos con agua extraída del subsuelo de la Isla y que es cargada en este buque en el puerto de Tazacorte, incorporándose a los volúmenes de agua desalada a través de bombas de impulsión desde el mar. De esa manera se logran las condiciones de mezcla adecuadas con la aportación de agua dulce, del agua del barco y de un pozo cercano, para lograr la que califican como agua de calidad, y que les va a permitir cubrir demandas de entre 6.000 y 12.000 metros cúbicos diarios.

Los trabajos se han ejecutado en 20 días, no sin problemas, como los surgidos en el proceso para abastecer a las dos desaladoras de agua de mar. Esto obligó a los operrios a realizar perforaciones –se encontraron obstáculos– y repetir estas maniobras en varias ocasiones al no hallarse un punto que facilitase el agua con la suficiente calidad para empezar el proceso. En un primer momento no se consiguieron resultados satisfactorios al perforar en un terreno con mucha arena, callado y otros materiales que dificultaban la labor. Esto obligó a trasladar la zona de sondeo hasta encontrar un subsuelo más propicio y estable para la perforación.

Esa es la cantidad de agua que pueden almacenar los depósitos donde se prepara la mezcla para distribuir el caudal de riego en la zona de Valle de Aridane.

El responsable regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, recalcó que «no es agua para que puedan consumir, sino para mantenimiento» de las plantaciones y que sobrevivan en los próximos meses, permitiendo ya contar con recursos hídricos, aunque en los próximos días habrá que seguir resolviendo cuestiones relacionadas con el correcto funcionamiento de la infraestructura generada en un solar de Puerto Naos. Valbuena destacó que «la calidad del agua al principio es buena para poder garantizar ese mantenimiento», y que ahora se está trabajando en una fase para poder incorporar más plantas desaladoras que sustituyan al barco cisterna.