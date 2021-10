«Necesitamos apoyo psicológico para combatir el estrés por el volcán»

Una de las necesidades que identifica Antonio Martínez, propietario de la frutería Orymar, entre la población damnificada por el volcán en Cumbre Vieja reside en la urgencia de brindar más apoyo psicológico para combatir el estrés, la ansiedad o el estado de shock.

«El daño material para La Palma es tremendo, pero el daño psicológico va a ser aún peor», indica, basándose en sus propias vivencias como trabajador de cara al público y como vecino de la isla. «La gente está muy desanimada», afirma, toda vez que incide en que «esa sensación va a peor cada día».

Sobre todo, le preocupa la falta de apoyo y protección a las personas mayores, puesto que «aquí la gente mayor no se suele dejar ayudar, porque no tenemos la costumbre». «Aquí es algo que da mucha vergüenza decir y que no van a pedir las personas mayores, aunque sean justo las que más lo necesitan».

Cuenta que, en la mañana de ayer, le visitó una clienta de casi 80 años, desalojada de su casa en Las Manchas, que acostumbraba a traerle una bolsita con un boniato o un mato de perejil de su huerta para dárselo a probar. «Ahora, guarda toda su vida en un saquito», relata. «Cada día tiene que darle la vuelta a ese saquito y rebuscar entre sus cosas pa’ encontrar lo que quiere».

También revela que un matrimonio de 84 y 86 años, «acostumbrados a valerse por sí mismos, el uno con el otro, lo perdieron todo y ahora están solitos en un hotel, temiendo por el poco futuro para el que trabajaron». «Ojalá se ponga en marcha una campaña que les haga ver a estas personas que necesitan ayuda psicológica. Como sea. Porque va a hacer mucha falta», concluye.