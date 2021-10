"Miedo, ansiedad, abandono, desolación, abandono y desinformación". Así es cómo describen lo que han vivido -y viven- o qué es lo que han sentido -y sienten- las personas sordas de La Palma durante la erupción del nuevo volcán de La Palma, según la la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), que denuncia el "abandono y la desinformación" que padece este colectivo debido a las barreras de comunicación que les impide acceder a las soluciones y recursos necesarios para afrontar esta situación.

En un vídeo que esta federación ha compartido en sus redes sociales (y que acompaña a esta información), se recoge el testimonio de cuatro personas sordas que viven en La Palma y que relatan cómo están viviendo y sintiendo la crisis volcánica que desde el pasado 19 de septiembre está afectando a la isla de Palma. Fasican denuncia que "desde el inicio de la erupción, tanto la sociedad en general como los medios de comunicación y las administraciones públicas han ignorado la realidad de las personas sordas que viven en la isla".

Por ello, Fasican hace un llamamiento para visibilizar la realidad que están sufriendo las personas sordas que viven en La Palma en su día a día y que los organismos públicos hagan cumplir las leyes establecidas.

"Me siento perdida, con una sensación de rabia por no poder informarme como sí lo han podido hacer las personas oyentes, me he ido quedando atrás", señala una integrante de este colectivo. Otra destaca que la "situación generada por el volcán me ha afectado bastante: estoy nerviosa, preocupada, estresada, inquieta, con miedo, con ansiedad; esta situación ha afectado doblemente a mi salud", refiere.