UB-CC y NC pactan en Tazacorte, con el reparto de la Alcaldía

Unión Bagañeta, formación política integrada en Coalición Canaria, y Nueva Canarias han rubricado un acuerdo de gobierno en Tazacorte. En virtud del pacto alcanzado, Juan Miguel Rodríguez (NC) asumirá la Alcaldía durante los próximos tres años, y David Ruiz (UB-CC) acabará el mandato con el bastón de mando.

En realidad, la vieja guardia de UB-CC vuelve al poder. Si es que en algún momento se fue. El futuro alcalde fue durante lustros el número 2 de UB-CC, donde también estaba su compañera Nieves Yoli Acosta. Ambos acabaron enfrentados con Ángel Pablo Rodríguez, alcalde ahora inhabilitado, y lideraron a NC en las pasadas elecciones, siendo el partido más votado.

Salvadas las diferencias, llegó el acuerdo. Reparto de la Alcaldía y, a la vez, de la Concejalía de Obras Públicas, Ordenación Territorial y Turismo. Un dato: Yoli Acosta logra Servicios Sociales y Empleo, mientras que Tatiana Rodríguez se debe conformar con Participación Ciudadana, Vivienda y Juventud.

Juan Miguel Rodríguez ha dicho que en pacto firmado es "el lógico y natural. Durante mi pasada etapa política trabaje varios años con el compañero David Ruiz en la administración local cuando era técnico de Turismo y formaremos un buen equipo basado en el trabajo, la confianza y la lealtad".

David Ruiz dijo que "hemos firmado un pacto por Tazacorte, un acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica y la cohesión social del municipio".

El futuro alcalde deberá estar atento a la Audiencia Provincial. Y es que es uno de los acusados absueltos en primera instancia y para el que el Ministerio Fiscal pide la inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación urbanística. Juan Miguel Rodríguez dijo en el juicio ante el Penal 7 que no sabría valorar "si lo que hicimos (en Los Tarajales) es legal o ilegal; no tengo conocimientos para ello. Yo no sabía en ese momento donde estaba el bien y el mal". El último año de la nueva legislatura estará al frente de Urbanismo.