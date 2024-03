La Semana Santa de La Laguna, entre la tradición y las influencias externas

«Continuar siendo fiel a sí misma, no aspirar a ser lo que no es». Esa recomendación la realizó recientemente el dramaturgo Antonio Toni Tabares para la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma, pero bien podría ser aplicable a otras celebraciones de este tipo en Canarias, también a la de La Laguna. «Y esta no es una invitación al conservadurismo, sino, al contrario, a asumir sin complejos los valores que atesora, que son muchos, y hacer gala de ellos», continuó. Antes había apuntado al respecto: «No es, ni puede serlo, una celebración pretenciosa o grandilocuente, sino que precisamente halla su valor en la honestidad de su sencillez». Toni Tabares se expresó así en su pregón de la Semana Santa de la capital palmera, que leyó el pasado 18 de marzo y que no dejó indiferente. Prescindió de cualquier atisbo de esos misticismos extraños que a veces marcan estos actos y se adentró con naturalidad y excelente prosa en los callejones de su memoria. Entreveró bien traídas citas –de Antoine de Saint-Exupéry a la premio Nobel Wisława Szymborska– y reflexiones con profundidad.