El pasado 23 de junio comenzaron los actos del Día del Orgullo en el municipio, bajo el lema La Laguna Orgullosa. ¿Qué se podrán encontrar los ciudadanos a partir de ahora?

Podrán encontrar actos que serán formativos, otros que servirán como mesa de encuentro y de debate, y también actividades lúdicas o que favorecerán la visibilidad del Orgullo.

Aparte de esos actos generales, ¿qué destaca del programa de este año?

Destacamos que se celebrará la tercera mesa de encuentro de colectivos. Esta vez, por fin, será presencial. Contaremos con mesas de debate en torno a la realidad del colectivo en el entorno cultural a través del cine o del folclore, y encontraremos espacios dirigidos a familias también en el ámbito deportivo. Y, además, resaltaría que, por primera vez, La Laguna contará con una celebración del Orgullo el día 15 de julio con un evento que durará desde por la tarde hasta por la noche, en el que podrán encontrar música; conciertos; DJ; puestos de comida; una parte informativa, donde los colectivos tendrán sus estands para poder contar a la ciudadanía el trabajo que realizan; una zona también de biblioteca… Y, en definitiva, lo que destaco de este Orgullo es que, por fin, se pueda hacer presencial, que no habíamos podido en todo el mandato.

¿Cómo ha sido la preparación de los actos?

Esta programación nace de la mano del área con los colectivos, que han aportado para esta programación, y también del trabajo transversal que hacemos con las áreas de este Ayuntamiento, que al final siempre suman. La avenida de La Trinidad se llenó de muchas banderas del colectivo y para el día 15 de julio llenaremos mucho más La Laguna de color. Y es que vamos a repartir 1.200 banderas del colectivo.

Ese acto previsto para el 15 de julio será el cierre de la programación de este año...

Ese es el acto más importante, el más llamativo. Luego también tenemos en el Espacio Aguere el miércoles 6 de julio el estreno de un podcast en directo de dos personajes muy relevantes, dos influencers que, además, son activistas del colectivo, como son Álex Mercurio y Ceci Wallace, y esas entradas volaron en menos de 24 horas.

¿Cómo ve la situación del municipio en lo que a igualdad se refiere?

Queda camino por recorrer, pero creo que La Laguna se ha posicionado como referencia de la igualdad y de la diversidad LGTBI, diría en el entorno de toda Canarias. De hecho, mantenemos encuentros y contactos con entidades locales e insulares, incluso regionales, para conocer la experiencia de lo que estamos poniendo en marcha en La Laguna. Es la primera vez que se cuenta con un área LGTBI y de igualdad con identidad propia y un presupuesto propio, y que hace actividades de manera individual, además de todo el trabajo transversal que realizamos, y eso es un síntoma de que La Laguna avanza hacia una plena igualdad y plena inclusión de los derechos de todas las personas.

Del trabajo que se ha hecho desde esa área de igualdad, ¿de qué se siente más orgullosa?

Me siento más orgullosa de la creación de un área propia, un compromiso de este nuevo gobierno de La Laguna. Conseguir que se hiciera realidad esa premisa es símbolo también de ese compromiso de gobierno transversal y más actual con las necesidades de la ciudadanía. Me siento muy orgullosa del Consejo de las Mujeres y del Consejo LGTBI y de su funcionamiento, porque son parte fundamental del trabajo que se desarrolla en esta área. Y, sobre todo, me siento muy orgullosa de que estoy segura de que somos pioneras y esta es la primera vez que esto sienta un precedente para que muchos municipios se sumen y tengan también un área propia.

¿Cree que se han conseguido avances en estos tres años?

Creo que sí, porque hablamos de educación afectivo-sexual, visibilización de todas las realidades del colectivo LGTBI y proyectos que se ponen en marcha con los centros formativos y educativos del municipio, así como con las entidades deportivas, con las que hemos realizado distintas campañas. Aunque La Laguna es un municipio abierto y moderno, creo que estamos logrando llegar a una ciudadanía que, si bien no digo que hasta ahora se hubiera sentido poco escuchada, actualmente sí que es parte activa de las políticas que desarrollamos. En ese sentido, creo que es importante destacar ese papel activo de los colectivos, que hacen que el municipio de La Laguna avance en derechos.

A partir de ahora, y para lo que resta de mandato, ¿tienen previsto algún proyecto en particular o alguna acción que no haya podido salir?

Nuestra idea e ilusión –mía, de toda el área y de todo el gobierno– es que podamos poner en marcha el primer Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual. Queremos que al menos se pueda realizar la primera parte, que será el análisis y dejar las bases sentadas para el desarrollo. Estamos trabajando en que eso sea una realidad antes de final del mandato, para que quede y que, esté quien esté después, ya sea un documento del municipio y que se tenga que seguir desarrollando sin importar que pueda haber o no cambios en las políticas municipales.