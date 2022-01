Tesoros de La Laguna en miniatura

En uno de los laterales de la iglesia de La Concepción está incorporada incluso una hornacina con un fondo de azulejos representando a una virgen; las bolas doradas que decoran las barandas de los balcones del Obispado, donde lo fácil hubiera sido realizar una reproducción prescindiendo de ellas o repitiendo el plateado del resto del elemento, están y son doradas; el ajimez del convento de Las Catalinas fue elaborado con madera de riga; una mirada a través de la puerta de la Casa de los Capitanes permite ver el patio interior... Y así decenas de detalles. El orotavense José Clemente García expone desde el viernes en el antiguo convento de Santo Domingo maquetas de edificios históricos de La Laguna y, como se puede comprobar nada más acceder a la sala, no escatimó en minuciosidad ni en esfuerzo.

Siete, como las maravillas del mundo moderno, son las construcciones laguneras que ha reproducido García, de 76 años y empleado de banca jubilado. La muestra, titulada Maquetas de edificaciones emblemáticas de San Cristóbal de La Laguna, incluye el convento de Las Catalinas, que es la mayor de las obras, con unas dimensiones de 3,6 por 1,8 metros; la Catedral; la Casa de los Capitanes, sede de la Alcaldía lagunera; la Casa Lercaro, que alberga el Museo de Historia y Antropología de Tenerife; la Casa Salazar, donde se encuentra el Obispado; la parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción, y el Palacio de Nava. La exposición tiene entrada libre y se podrá visitar hasta el 26 de febrero de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, mientras que está previsto que los sábado permanezca abierta en horario de mañana.

«Siempre he sido un enamorado de La Laguna, y no solo por sus edificios monumentales o tradicionales, sino por sus calles y su encanto», explica José Clemente para contextualizar cómo surgió la idea, y añade que llevaba años con la ilusión de reproducir inmuebles emblemáticos de la ciudad. Se da la circunstancia de que fue el confinamiento el que acabó de poner en marcha sus planes. «Empecé con la primera maqueta en marzo de 2020 aprovechando que tenía los planos de los edificios y algo de material en casa», señala sobre una labor que arrancó con la parroquia de La Concepción, que le supuso entre dos meses y medio y tres meses de trabajo. Con algunas variaciones entre unas piezas y otras, ese plazo fue el que le llevó de media cada una de las obras realizadas.

Lejos de tratarse de una nueva experiencia para hacer frente al aburrimiento de estar encerrado en casa, el proyecto seguía a otras iniciativas. En concreto, para entender el recorrido de José Clemente García en el mundo de la maqueta hay que retroceder hasta las navidades de 1976 y hasta la oficina bancaria en la que trabajaba en La Orotava. «Por Navidad, tradicionalmente, en el banco se hacía una alegoría y se exponía en la oficina, y murió el responsable, Pedro Hernández Méndez, que también era director en aquel entonces de la alfombra de Corpus de la plaza del Ayuntamiento», relata. Desde el banco no querían que se perdiese la costumbre y, entre unas cosas y otras, él se acabó encargando hasta 1979.

Las peticiones de Lara

Sus proyectos artísticos quedaron aparcados durante años, pero había interiorizado una afición que afloró tras su jubilación en 2004. Un año después empezó con una iniciativa en ese sentido. «Mi hija Lara me dijo: Papá, ¿por qué no haces dos o tres maquetas más y las mostramos como un portal canario? Le dije que había que comprar figuras y ella me respondió: Según haces las maquetas, haces también las figuras en barro y mamá las viste con los trajes tradicionales de las Islas», recuerda. En concreto, estaba enfrascado en esa época con casas de La Orotava. García siguió el consejo y surgió una exposición.

De ahí en adelante tomó carrerilla. En 2006 llegó una segunda edición mejorada; en 2009, una tercera que presentó en homenaje a su hija; en 2011, la cuarta, que estuvo marcada por la incorporación de un centenar de figuras nuevas, y en 2015, la quinta, que tuvo como protagonista a Garachico. En esa muestra, que hasta ahora era la última, representó los edificios más emblemáticos de la Villa y Puerto e incorporó otro centenar de figuras, hasta hacer un total de 650 sin contar con animales ni otras piezas pequeñas, y tuvo una amplitud de unos 115 metros cuadrados.

La casa se llena de maquetas

José Clemente tenía inicialmente previsto realizar diez maquetas para la muestra inaugurada el viernes, pero redujo a siete por un problema de espacio en su casa. Tal fue la situación que durante varios meses se vio obligado a dejar los coches por fuera del garaje. «Me quedó pena de no reproducir San Agustín, ya que había conseguido planos de planta y alzado de 1862», señala sobre uno de los inmuebles que se cayeron de la lista. Las siete construcciones que sí recreó también partieron de los correspondiente planos. «Conseguirlos fue un proceso laborioso; al principio me dirigí a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna y me contestaron que para tener acceso a ellos debía llevar la autorización de la propiedad», rememora. Al final, y previa intermediación de un párroco de La Orotava, terminó logrando el permiso del Obispado de Tenerife, mientras que para la Casa de los Capitanes dirigió una instancia al Ayuntamiento y para el Palacio de Nava y la Casa Lercaro optó por otras vías.

Ya con los documentos en la mano, la cosa iba de echarle horas, cabeza e importantes dosis de perseverancia. Y eso fue lo que hizo José Clemente. Según sus cálculos, el promedio durante casi dos años fue de entre seis y ocho horas diarias entregadas a esta iniciativa. Los costes de elaboración fueron sufragados en su totalidad de su bolsillo. La puesta de largo se produjo el viernes con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Cultura y presidenta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Yaiza López Landi, y el edil de Fiestas, Badel Albelo.

Si todo marcha según lo previsto, esta exposición será la primera pero no la última oportunidad de disfrutar de este trabajo. Su autor ha alcanzando un acuerdo con el Ayuntamiento para donar estas creaciones a la ciudad para que sean expuestas en los respectivos edificios representados. Será otro atractivo más para ellos y para quienes visiten Aguere.