La insistencia de los vecinos y de las protectoras salva a ‘Thor’ del maltrato

«Aquí estamos con el amigo Thor. Está bien, tranquilo y a salvo. Todo ha salido muy bien. Pedimos calma después de la tensa situación de los últimos días». Esto aseguran las dos jóvenes al frente de una pequeña protectora que se han hecho cargo del cachorro de husky siberiano rescatado de los malos tratos de su dueño, en un reciente vídeo en el que el perro aparece jugueteando de fondo en el vehículo en el que lo trasladan. El rescate de Thor del infierno que sufría en un chalé de Bajamar esconde un sinfín de circunstancias que han generado múltiples debates sobre cómo actuar ante casos como este.

La historia comienza el sábado 27 de noviembre cuando un vecino de Bajamar acude a la comisaría de la Policía Nacional en el casco de La Laguna. Firma una denuncia en la que narra las malas atenciones y los golpes que recibe un cachorro de husky siberiano en una casa cercana a la suya. La denuncia asegura que el perro apareció en esa vivienda en abril y que desde ese momento permanece en malas condiciones, siempre en el patio, sin protección ante las inclemencias del tiempo y sin sacarlo a la calle. Además, el propietario del perro le pega constantemente con zapatos y palos. El denunciante asegura que no para de escuchar los quejidos del animal y al dueño gritándole e insultándole. Acompaña la denuncia con fotos y vídeos en los que se ve al hombre propinando palizas al cachorro.

La historia llega a las protectoras de animales y a la Policía Local de La Laguna. Mientras las noticias sobre este caso de maltrato se multiplican en las redes sociales, el concejal de Bienestar Animal del municipio universitario, José Luis Hernández, recibe las fotos y los vídeos el día 30. Se los manda Yahaira Thovar, presidenta de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac). El edil comunica el caso a la unidad municipal de la Policía Ecológica, cuyos agentes apenas tardan en acudir a la vivienda. Lo hacen al día siguiente, primero de diciembre, pero no detectan señales evidentes de maltrato. Además, el dueño del perro entrega un informe veterinario que no encuentra daños graves en el husky.

La presión de las protectoras y de algunos vecinos logra que la Policía Ecológica vuelva unos días después a la casa de Bajamar, llevada también por el visionado de uno de los vídeos, que demostraría el maltrato denunciado. Pero la tensión llega a tal extremo que al menos una persona, sin relación con las protectoras según las fuentes consultadas, acude a la vivienda, lanza insultos al hombre denunciado e incluso intenta agredirlo. De ahí entre otras cosas que en el vídeo, quienes finalmente se hacen cargo del perro pidan «calma» tras los momentos de nerviosismo.

Desde que fue retirado de la casa de Bajamar y hasta que llegó a manos de la pequeña asociación que cuida de Thor, el husky permanece en dependencias de la Policía Local de La Laguna, bajo los cuidados de sus agentes. El hombre acusado del maltrato cedió y entregó finalmente el perro a las cuidadoras tras negarse en un primer momento. De forma paralela, la Policía Ecológica lleva el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que investiga los hechos después de recibir las fotos, los vídeos y toda la documentación. El investigado alegó que el perro no paraba de crear problemas pero los agentes y miembros de las protectoras intervinientes le explicaron que era normal en un perro que no llega al año y de grandes dimensiones, como Thor, muestre una gran actividad y que los golpes con un palo no son la forma de tratar bajo ninguna circunstancia a una mascota. «Ahora hay que esperar a lo que decida la justicia, pero hemos conseguido sacar al cachorro de la mala situación en la que se encontraba», asegura el concejal José Luis Hernández.

Las protectoras rechazan la actitud de un individuo que quiso agredir al denunciado

Las protectoras celebran que Thor esté «a salvo» pero lamentan que los agentes «no respondieran de inmediato». «¿Tienen que ver al perro con la columna vertebral partida para actuar? ¿Se tiene que montar una campaña en las redes sociales para se responda de forma contundente?». Esto se pregunta Yahaira Thovar, de Adepac, que cree que la actuación se precipitó gracias «a la movilización de las redes sociales y aún cuando había vídeos desde el principio en los que se veían claramente los malos tratos». Las protectoras rechazan, eso sí, la actitud violenta de al menos una persona que quiso tomarse la justicia por su mano. «Rechazamos las actitudes violentas de quienes intentan resolver los problemas por su cuenta», precisó Thovar. Mientras, se acumulan propuestas de cuidadores y particulares para hacerse con la custodia de Thor, que ha dejado de vivir en malas condiciones.