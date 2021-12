'Thor' ha sido protagonista tan involuntario como cruel durante los últimos días. Un vídeo grabado en Bajamar (La Laguna) en el que se observaba a su ya anterior propietario propinando varios golpes al perro con un palo se hizo viral este fin de semana y el caso llegará a Fiscalía.

Así se anunció ayer lunes desde el Ayuntamiento de La Laguna, institución de la que varios portavoces mostraron sus críticas al dueño y se apresuraron en informar acerca de las actuaciones llevadas a cabo para atender este lamentable hecho.

El último de estos episodios es que 'Thor' ya se encuentra en una nuevo hogar. Según indica la Policía Local del municipio, ha sido el cuerpo de seguridad el encargado de formalizar la cesión del perro a una protectora de animales.

El cuerpo de seguridad informó ayer mismo de que los hechos se produjeron el pasado 29 de noviembre, cuando la Unidad Ecológica de la Policía Local de La Laguna acudió en esa fecha al lugar de los hechos para comprobar el estado del perro. El supuesto agresor presentó un informe de un veterinario según el cual el can no presentaba ningún tipo de lesión. Por otro lado, los agentes solicitaron a la persona que había grabado el vídeo que presentara la correspondiente denuncia, cosa que no ocurrió.

A pesar de ello, se ha logrado que el animal sea cedido a una protectora de animales, cuestión que ha sido celebrada por el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, quien indica que desde el Consistorio se seguirá trabajando para que "los episodios de maltrato animal en nuestro municipio tengan, como en el caso de Thor, un final feliz".