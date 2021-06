«No a la antena de la muerte», «No 5G en San Matías» o «Por un barrio sin radiación» son algunas de las frases que se leen en las pancartas que desde ayer se distribuyen por este barrio limítrofe entre Santa Cruz y La Laguna como muestra del rechazo tajante a la antena que se ha habilitado en la azotea del edificio del número 23 de la calle de San Agustín.

Mary Rodríguez, Lourdes Cabrera y Francisca Chinea son algunas de las vecinas que ayer realizaban pancartas de rechazo a la instalación. Tomando la llamada plaza del belén como su cuartel general para preparar los cartones y sábanas con leyendas que se oponen a la instalación, cuentan que se enteraron en abril del inicio de la colocación.

«Un día, una vecina me llamó y me dijo si no me había dado cuenta de que tenía un arbolito de navidad en la azotea de mi casa», cuenta con humor Lourdes para referirse a la antena. Ella tiene su domicilio en uno de los seis pisos que se distribuyen en las tres plantas que se levantan sobre el local donde hay un bar. «A nosotros, el dueño nos pidió las llaves de la azotea porque dijo que iban a hacer obras», asegura.

Una vez verificaron que se trataba de una antena, informaron a la Policía Ecológica, que después de tres o cuatro inspecciones –a una de ellas acudió el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero– les confirmaron que se trataba de una antena de telefonía 5G. «Aquello parecía Jurassic Park, con todos los cables regados por la azotea», dice.

Las vecinas, que aseguran que todas las asociaciones del barrio están unidas en el rechazo a esta antena, precisan que pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento, administración que les dijo que iban a proceder a reclamar la documentación. Dicho y hecho, reconocen. Casi tardaron más en informarles de la decisión que en clausurar la obra, si bien las vecinas aseguran que los trabajos continuaron.

Después de consultar una web que muestra las antenas que están en servicio, reconoce que no figura que esta lo esté, pero aseguran que no pararán hasta que se retire. «Le han colocado un armazón encima que lo ves y parece una nevera». Este viernes, de seis a ocho de la tarde, tienen prevista una concentración autorizada por la Delegación del Gobierno contra la antena. «Fíjese el peligro que supone tanto para los vecinos como por la proximidad al colegio», dicen, para añadir que también se movilizarán contra otras dos que existen en San Matías, una en la calle Salomón –que no consta que emite– y una tercera en la calle Virgen de la Luz, en un patio interior y que está operativa, añaden. Las vecinas se lamentan de que el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, no accediera a reunirse con ellas en una visita que realizaron al Ayuntamiento; «ahora ya le hemos pedido una reunión formal por escrito».

La Gerencia de Urbanismo confirmó ayer a EL DÍA que recibió el aviso el 9 de abril sobre la posibles obras para la instalación de una antena de telefonía móvil en la calle San Agustín, 23, y se comprobó que carecían del correspondiente cartel de obra. Tras consultar los antecedentes, se comprobó que el 16 de noviembre de 2020 Telkius Torres España presentó declaración responsable para instalación y despliegue, funcionamiento y actividad de la estación base de telefonía móvil. Al día siguiente se le dio un plazo de 10 días para aportar documentación y se advirtió que el procedimiento caducaría en tres meses, si no realizaba más actuaciones.

Pero el solicitante no aportó la documentación y se emitió informe técnico desfavorable a colocarla en la cubierta del inmueble que dejó sin efecto la declaración responsable. Ya el 9 de abril el Servicio de Disciplina Urbanística pide que se adopten las medidas provisionales y disciplinarias y se inicia el expediente de orden de suspensión y precinto de las obras y el 7 de mayo se comunica al propietario la inmediata paralización, por no tener título jurídico administrativo. Se precintó el 10 de mayo. Actualmente se tramita el expediente para restablecer la legalidad urbanística que pasa por el desmantelar las obras.

Al Ayuntamiento de La Laguna no le consta que la antena esté en funcionamiento, según datos del Ministerio de Industria, si bien se le ha comunicado que no tiene permiso urbanístico, precisaron ayer fuentes municipales.