Más de 150 vecinos de La Laguna participan en el primer congreso de Canarias

Más de 150 vecinos de todas las Islas se darán cita mañana en el Centro Ciudadano el Tranvía, en el barrio de La Cuesta, para protagonizar la primera edición del Congreso Canario de Asociaciones Vecinales, promovido por la FAV Aguere de La Laguna. Participantes de siete de las ocho Islas compartirán la jornada, desde las nueve y media de la mañana y hasta las seis de la tarde, para compartir experiencias y plantear los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones en la actualidad.

Los responsables de la FAV Aguere y la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias fueron los encargados de presentar ayer esta jornada, que tan solo será la primera de las muchas que piensan organizar en el futuro. Este congreso pretende que los participantes puedan coordinarse para mejorar la intervención de estos colectivos en las dinámicas políticas, económicas y sociales que afectan a los barrios del Archipiélago.

El presidente de la FAV Aguere, Paco Barreto, explicó ayer que este congreso nace de la falta de unión que existe entre los colectivos vecinales de las Islas, que además cuentan con el obstáculo de estar muy disgregados debido a que se enmarcan en un territorio fragmentado. "Nuestro objetivo es poder dar forma a una red con la que los vecinos no se sientan solos y no se desmoralicen ante el trabajo", afirmó Barrero, quien añadió que con esta iniciativa esperan que "los grupos políticos no olviden que también tienen que atender nuestras necesidades, las de los ciudadanos de a pie".

Paco Barreto relató que la idea de este congreso surgió hace dos años y que, antes de la jornada de mañana, ya han organizado dos encuentros provinciales, en Tenerife y en Gran Canaria, para ir conociendo las realidades de las diferentes Islas. No obstante, Barreto destacó que la colaboración del Gobierno de Canarias ha hecho posible recortar las distancias entre los diferentes territorios del Archipiélago. El presidente de la FAV Aguere, sin embargo, lamentó que La Graciosa no vaya a estar presente en este primer congreso, por lo que avanzó que "iremos para allá para explicar las conclusiones que saquemos de esta primera jornada y no dejaremos que se quede fuera de la próxima cita".

El psicólogo Miguel Ángel Díaz, quien participará en una de las ponencias de mañana, resaltó que la finalidad del congreso es "crear una red vecinal para poder enfrentarnos a los retos del siglo XXI". Y es que, indicó, las asociaciones vecinales han de plantearse nuevos retos puesto que el movimiento asociativo está creciendo para reclamar, además, nuevos servicios en el territorio que ocupan. Para abordar todos estos aspectos, los participantes en el congresos se organizarán en seis grupos de trabajo y la finalidad es que la jornada se traduzca en la redacción de un manifiesto que sirva de referente para el movimiento vecinal en Canarias.

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens, destacó la "gran transformación que está viviendo la sociedad y las asociaciones vecinales son de las que más han cambiado en poco tiempo". El viceconsejero añadió, además, que "se está experimentando un cambio de liderazgo que es irremediable y que nos conduce a una democracia colaborativa en la que las asociaciones vecinales son más que necesarias". Llorens concluyó que "si no hay lugar en Canarias donde las asociaciones vecinales puedan exponer sus experiencias, estamos mal", por lo que celebró que este congreso permita compartir prácticas y experiencias sobre intervención social.

"Trascender la sabiduría de todo el movimiento vecinal y transformar la manera y la forma de trabajar". Así resumieron los organizadores este primero Congreso Canario de Asociaciones Vecinales que pretende "trazar una hoja de ruta para las organizaciones, sean federadas o no, pero que mantienen una presencia viva en cualquier barrio o pueblo de Canarias".

programa

10:00 horas Apertura

10:30 horas Papel de las AAVV: Asociaciones con pasado, asociaciones con futuro

12:00 horas Trabajo en grupo con los participantes

13:00 horas Talleres temáticos

16:00 horas Lectura de la propuesta de manifiesto

16:15 horas Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo

17:15 horas Conclusiones de los talleres

18:00 horas Clausura de la primera edición del congreso