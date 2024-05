San Sebastián de La Gomera saca a licitación la ampliación del Velatorio Municipal

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera anunció este martes que el proceso de licitación del proyecto de ampliación del Velatorio Municipal en el Barrio de Tecina está abierto hasta el 13 de junio, con un presupuesto de 317.459 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La información detallada de la licitación se encuentra disponible en el portal de contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, señaló que el Velatorio Municipal de Tecina, construido junto al Centro Parroquial en la Plaza de Santiago Apóstol, data de 1998 y, actualmente, no cumple con las exigencias establecidas por la ley vigente. «Entre otras cuestiones, las dimensiones del velatorio no permiten prestar un servicio adecuado a familiares y acompañantes, no dispone de acceso independiente para la entrada del féretro y carece de instalaciones de ventilación y refrigeración», añadió.

La alcaldesa informó que, teniendo en cuenta que estas instalaciones tienen ya más de 26 años, el proyecto de ampliación del Velatorio Municipal de Tecina tiene como objetivo cubrir dos necesidades básicas, «en primer lugar permite adaptar el velatorio a la Normativa Vigente de Sanidad Mortuoria y a la Normativa de accesibilidad. En segundo lugar, aunque no menos importante, permite la ampliación de la capacidad actual de estas instalaciones. Con la construcción una nueva sala de velatorio de unos 30 metros cuadrados que ofrece mayor intimidad y comodidad a los familiares y sus acompañantes, que dispondrán también de una antesala de unos 69 metros cuadrados en un espacio más adecuado y diáfano».

Padilla añadió que «se trata de un servicio que es imperioso mejorar para ofrecer a los vecinos unas instalaciones dignas y modernas, que cumplan con la normativa y con los servicios necesarios para que dispongan de la máxima comodidad posible durante una situación complicada de duelo y de enorme carga emocional».

El proyecto de ampliación del Velatorio Municipal de Tecina contempla la ampliación de las instalaciones con una antesala y una sala de velatorio con una dimensión total de unos 95 metros cuadrados, a lo que se suma la incorporación de una sala de preparación del difunto y un túmulo de exposición del féretro con ventilación y refrigeración que dispondrá, a su vez, de un acceso independiente.

Además, incluye la construcción de nuevos aseos y un baño adaptado para personas con movilidad reducida así como la eliminación de barreras arquitectónicas.