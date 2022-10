La Gomera recibe, a lo largo de esta semana, la visita de varios profesionales de la comunicación para dar a conocer, a través de amplios reportajes, las bondades naturales de la isla. Así, varios grupos de periodistas y el reconocido touroperador inglés Classic Collection conocerán in situ las riquezas del territorio, su cultura y tradiciones, así como la gastronomía local.

La consejera insular de Turismo, María Isabel Méndez, hizo hincapié en la relevancia que tiene la llegada a la isla de estos grupos de profesionales de la comunicación, «cuya experiencia en La Gomera sirve de base para la elaboración de futuros artículos y reportajes que darán difusión a la isla como destino turístico preferencial en un mercado tan potente como es el británico».

Los profesionales recorrerán los senderos de la isla para conocer de primera mano las riquezas del territorio, poniendo especial atención al GR-131 Cumbres de La Gomera, que enlaza San Sebastián con la playa de Vallehermoso, atravesando gran parte de los ecosistemas de la isla –Degollada de Peraza, Chipude y el Parque Nacional del Garajonay–, y el GR-132 Costas de La Gomera, un circuito circular que recorre prácticamente toda la geografía insular a través de sus costas, y que permite disfrutar de un paisaje agreste, fruto de materiales antiquísimos acumulados en distintos periodos de erupción, surcado con profundos barrancos e imponentes acantilados.

La finalidad de este viaje de prensa, avalado por la Oficina Española de Turismo de Londres y Promotur, es publicar un profundo reportaje en revistas online, tales como The Travel Magazine, con más de 3 millones de lectores tanto en web como en redes sociales y 11.000 suscriptores; Trip Reporter, con 500.000 visitantes al mes; la revista de experiencias About My Generation, con 120.000 lectores; The Cultural Voyager, especializada en viajes, cultura y experiencias, con 40.000 visitas al mes; Silver Travel Advisor, dedicada al turismo activo, con alrededor de 50.000 visitas mensuales.

También acudirá a la isla el fam trip Classic Collection, uno de los principales tour operadores turísticos del Reino Unido, trabajando con más de 50 países en su catálogo de ventas. Classic Collection lleva muchos años operando en La Gomera, enviando clientes de alto poder adquisitivo que demandan hoteles de 4 estrellas, amantes del senderismo y de la gastronomía insular; considerados buenos prescriptores del destino. Dentro de su programa se encuentran las visitas a establecimientos que venden en su catálogo.