El PSOE de San Sebastián de La Gomera cree que el presupuesto de ASG no mejora la vida de los ciudadanos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, muestra su oposición al proyecto económico elaborado por el gobierno de ASG para este año. "Creemos desde el Grupo Municipal Socialista que esos doce millones que se reflejan en los presupuesto municipales y que son fruto del esfuerzo impositivo que hacemos los vecinos y vecinas de este municipio no se reflejarán en el cambio de la realidad de San Sebastián, no van a resolver las necesidades de la capital de la isla y nuestros ciudadanos no lo van a notar en la mejora del empleo, de los servicios municipales, como la limpieza, los jardines; lamentablemente no se va a notar ninguna mejoría en los servicios públicos, ni en la atención a los vecinos, en fin, van a ser más de lo mismo con las mismas carencias de siempre y son una solución continuista a la inacción del grupo de gobierno" manifestó en el pleno de ayer.

Rodríguez afirmó que estos presupuestos denotan falta de iniciativa y, lo que es peor, de preocupación real" por la población. La edil preguntó que "dónde están en el presupuesto las partidas para las depuradoras de La Laja, el techo del campo de fútbol o la atención a mayores y pensionistas", entre otras cosas.