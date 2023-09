El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reafirmó este miércoles su alianza con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, y ambos se conjuraron a estar juntos "en la lucha contra el imperialismo" durante la reunión que ambos mantuvieron en el Lejano Este Ruso, concretamente en el cosmódromo de Vostochni de Amur, en la primera planta del complejo industrial de cohetes Soyuz-2. El encuentro, que duró varias horas y en el que estuvieron también presentes los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos países, abordó temas temas tildados por el mismo Kremlin de "naturaleza delicada".

Ya desde tiempos soviéticos, Corea del Norte y Rusia ostentaban una relación de amistad, algo que los líderes recordaron durante la cita, celebrada en unos momentos complejos para Moscú, ya que la mayor parte de la comunidad internacional condena su ofensiva en Ucrania, con las sanciones y reprimendas que eso conlleva.

Pyongyang apoya plenamente a Moscú, tal y como expresó el líder norcoreano, que consideró que Rusia se encuentra "en una lucha sagrada para defender su soberanía estatal y su seguridad". "Siempre hemos apoyado y apoyamos todas las decisiones del presidente Putin, así como las decisiones del Gobierno ruso", subrayó Kim. Además de ser de los pocos países que reconocen las regiones anexionadas de Ucrania como parte legítima de Rusia, el mandatario asiático valoró la relación de ambos países como una unión en contra "el imperialismo" y por la construcción de "estados soberanos".

Según explicó el portavoz del Kremlin días antes, estaba previsto que ambos dirigentes trataran "las relaciones y la cooperación bilaterales, los vínculos comerciales y económicos, los intercambios culturales, asuntos internacionals y regionales" y "temas sensibles que no se darían a conocer al público". Muchos analistas preveían que se tratara un previsible acuerdo de suministro de armas y tecnología militar. El diario estadounidense 'The New York Times' publicó que Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia munición para artillería y misiles antitanque, y Kim busca tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear, además de producción petrolera y ayuda alimentaria.

Interés internacional

La comunidad internacional ha seguido el encuentro con interés. Cuando estaban por encontrarse ambos líderes, el Ejército surcoreano informó que Corea del Norte lanzó este miércoles un misil no identificado en el mar de Japón. Desde Corea del Sur se pidió al país euroasiático que actue "de forma responsable" como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recordando que Corea del Norte está bajo sanciones de las Naciones Unidas. Por su parte Estados Unidos amenazó con nuevas sanciones si hubiera transferencia de armas norcoreanas a Rusia, ya que violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. "Para nosotros son importantes los intereses de nuestros dos países y no las advertencias de Washington", le replicó Peskov.

El lugar del encuentro no es casual, Putin declaró a la prensa que su invitado "tiene un gran interés por los cohetes" porque Pyongyang está tratando de "desarrollar la industria espacial". Kim Jong-un preguntó por las características del cohete Angará, que se está desarrollando en esa misma base.