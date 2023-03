Tarde de solidaridad del legislativo catalán con Ucrania y con la resistencia que libran sus ciudadanos y soldados contra la invasión militar lanzada, hace poco más de un año, desde la vecina Rusia. La comisión de Exteriores del Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves, en presencia del cónsul general del país eslavo en Barcelona, Artem Vorobyov, una resolución de "apoyo" al pueblo ucraniano" y de condena hacia "las acciones bélicas desatadas de la Federación Rusa". Durante el turno de preguntas, el diplomático ha aprovechado la ocasión para reiterar la disposición de su país a negociar con China, tras la reciente presentación por parte de Pekín de un plan de paz de 12 puntos para poner fin al conflicto

"No se trata de una propuesta firme; China solo ha expresado su visión" de la guerra, ha clarificado Vorobyov. De la docena de planteamientos expresados por el Ejecutivo chino, Kiev destaca el primero, "que establece el respeto a la integridad territorial y la soberanía" de todos los países, ha explicado el diplomático, instantes antes de recordar que el presidente Volodímir Zelenski estaba dispuesto "a recibir a Xi Jinping" en Kiev. "Estamos abiertos para la negociación con China", ha resumido.

Preguntado por los diputados acerca del posible final del conflicto, el cónsul ha insistido en que "la única salida" posible, después de los masacres cometidas por las fuerzas rusas contra los civiles en lugares como Irpin o Bucha, y los pseudoreferéndums de anexión celebrados por las autoridades de ocupación en cuatro provincias hace unos meses, es la "victoria militar" o la "retirada" del Ejército ruso "de todos los territorios ocupados". En su opinión, la Rusia de Vladímir Putin ha dado pruebas suficientes de que "no se puede confiar" en sus compromisos y que "no respeta las leyes internacionales". Respecto a la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas, Vorobyov ha manifestado su confianza de que la esperada contraofensiva ucraniana, con las nuevas armas enviadas desde Occidente, pueda ofrecer pronto "resultados reales", enfatizando a la vez que la ofensiva rusa de invierno se ha convertido en un nuevo fiasco para los invasores, no logrando ninguno de sus objetivos originales, ni siquiera tomar la localidad de Bajmut, en la provincia de Donetsk. "Ha costado, pero se ha mermado mucho a las fuerzas rusas" en esa localidad, ha querido destacar.

Resolución de apoyo

Los integrantes de la comisión de Exteriores del Parlament han aprobado una resolución donde se rechaza sin ambages la agresión rusa, se exige el fin de las hostilidades y se impulse en la UE una política energética que "reduzca la dependencia" con países terceros. Por lo general, todos los grupos ha aprobado un texto que ha generado gran consenso, con excepción de las habituales menciones al derecho a la autodeterminación, donde los partidos no independentistas han expresado su rechazo a que se establezcan paralelismos entre Cataluña y España por un lado, y Ucrania y la disuelta exURSS por otro. Además, una enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya que instaba al "Estado español a traspasar competencias en materia de acogida y refugio" ha suscitado la oposición de los representantes de VOX y Partido Popular. Al término de la reunión, el declaraciones a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, el diplomático se ha mostrado satisfecho y agradecido de que reuniones cómo ésta den visibilidad a la guerra de Ucrania ahora que el conflicto "está desapareciendo poco a poco de las portadas de los medios de comunicación".