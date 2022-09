El alcalde de Kiev, en Barcelona: "Si alguien cree que esta guerra no le concierne, se equivoca"

Vitali Klitxkó, antes de ser alcalde de Kiev y de gobernar una ciudad que vive asediada por el ejército ruso, fue campeón del mundo de los pesos pesados. Mide más de dos metros y cuando se subía al ring era más conocido como 'doctor puños de hierro'. El mentón de mitos del boxeo como Lennox Lewis comprobaron por qué. Este viernes ha firmado un convenio con Ada Colau para que su ciudad y Barcelona estrechen lazos que permitan que Ucrania vuelva a vivir en paz. Se ha mostrado sonriente y cercano durante el encuentro que ha mantenido con este diario, pero firme en el aviso de que la amenaza de Rusia también sobrevuela por encima de España.

-¿Paseando por Barcelona tiene la sensación de que la gente de aquí es consciente de lo que pasa en Ucrania?

-Hoy era el día de Barcelona. Su fiesta es una gran celebración. Es sábado y el tiempo es agradable. Es muy difícil para ustedes imaginar en estas condiciones qué está pasando en Ucrania. Pero es que incluso en Kiev [una ciudad en la que ahora el asedio del ejército ruso se nota menos que en meses anteriores] es difícil de imaginar que a pocos kilómetros se está desatando un infierno tremendo, que hay batallas y explosiones, que están matando a personas.

-¿Teme que la gente comience a cansarse de la información que llega de Ucrania?

-Por favor, no se olviden de lo que está pasando en Ucrania. Porque aunque desaparezca de las televisiones de todo el mundo, el riesgo para todos no está tan lejos. Puede tocarnos a todos. Por favor, recuerden que no solo estamos defiende nuestros valores, también estamos defendiendo los valores de la Unión Europea. Rusia destruye todas las normas internacionales, todos los acuerdos internacionales. Lo que están haciendo en Ucrania está en contra de todas las leyes internacionales.

-¿Visitas como la suya pueden servir para concienciar?

- Mi visita es para concienciar y para dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo. También para decir que la llave de la paz en Europa, de que termine esta guerra que no tiene ningún sentido, es que estemos unidos. Nosotros nunca imaginamos que Rusia comenzaría una guerra contra nosotros. Y si alguien piensa que esta guerra no le concierne, se equivoca. Le afecta. Hay una crisis energética en Europa a causa de esta guerra. Hay inflación. Esta guerra está teniendo un gran impacto. No luchamos solo por nuestras familias, también luchamos por ustedes. Tenemos que hacer cuanto podamos para detener esta guerra. Lo antes posible.

-¿Existe riesgo de ataque nuclear?

- Tenemos cinco plantas nucleares, una las más grandes está en Zaporiyia. Si hubiera una explosión, será una tragedia peor que la de Chernobil. Y si los rusos usan armas nucleares será un desastre para el mundo entero. ¿Por qué razón? ¿Por qué Ucrania quiere ser independiente?

-¿Tan difícil de creer resultaba para ustedes que una guerra como esta pudiera comenzar en Ucrania?

-Nadie podía imaginarlo. Nadie. Nadie podía creer que en la actualidad, en nuestra civilización, iba a pasar esto. No era aceptable para la gente normal. ¿Quiere mi opinión personal?

-Por favor...

-Putin no está bien. Una persona sana nunca tomaría la decisión de hacer una guerra en medio de Europa en los tiempos actuales.

-¿Los medios de comunicación deben ser más respetuosos con la guerra o más explícitos?

- Hay que mostrar lo que pasa, que es una gran tragedia.

-Como alcalde, ¿qué es lo peor de que tu ciudad está siendo atacada?

-Los rusos pueden destruir edificios en nuestra ciudad. Han destruido más de 600 en Kiev, y 200 eran de viviendas. Han matado a más de 100 personas, y 4 niños. Vivimos con el riesgo de ser atacados, cada segundo. Por eso debemos parar esta guerra y vivir en paz. Putin no quiere detenerla. Él habla del compromiso con la búsqueda de una solución pero ceder una parte de Ucrania no es la solución. La guerra no terminará hasta que el último soldado ruso salga de ucrania.

-Putin se prepara para enviar más soldados... ¿Tienen miedo?

- [Sonríe antes de responder] Putin ha enviado ya miles y miles de soldados. Pero el resultado de la guerra no dependerá de la cantidad de soldados que mande. Dependerá del espíritu, de la esperanza. Los soldados ucranianos luchan para defender a su familia y a sus hijos, los soldados rusos luchan por su dinero. Lo que necesitamos es que nos manden más armas. Para proteger la seguridad de Europa.

-¿Su carrera plagada de éxitos internacionales como boxeador le ha ayudado en el reto de ser alcalde de una cuidad en guerra?

-He intentado atraer más atención mediática y política. Usar mi estatus de celebridad en beneficio de mi país. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, hago lo que puedo por proteger a mis ciudadanos.

-Barcelona le espera el año que viene porque Kiev será invitada de honor a la fiesta de La Mercè...

-Estoy muy feliz de hermanar estas dos ciudades y de haber estado aquí y del encuentro con Ada Colau. Gracias España, gracias Barcelona, por acoger a los refugiados, por enviar apoyo. Nunca olvidaremos a nuestros verdaderos amigos.