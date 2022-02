Estados Unidos ha pedido a Rusia que regrese al diálogo y que mande de vuelta a sus tropas "antes de que sea demasiado tarde" durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York tras la solicitud de ayuda militar por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. "Regresen a sus fronteras. Envíen sus tropas, sus tanques y sus aviones de regreso a sus cuarteles y hangares. Y envíen a sus diplomáticos a la mesa de negociaciones. Aléjense de la frontera, antes de que sea demasiado tarde", ha dicho la representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. "Estamos aquí esta noche porque creemos, junto con Ucrania, que es inminente una mayor invasión a Ucrania por parte de Rusia", ha declarado, agregando que "es un momento peligroso" y que la reunión de emergencia se ha convocado para "pedirle a Rusia que se detenga". Así, ha detallado que el cierre del espacio aéreo y el movimiento de tropas en el Donbás indican que Rusia tiene "posiciones listas para el combate".

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de emergencia, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado en un discurso televisado una operación militar en Ucrania, según han recogido las agencias de noticias rusas. "Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", ha dicho Putin en un mensaje televisado.

Guterres pedía "una oportunidad" para "la paz"

El secretario general de la ONU, António Guterres, apeló este miércoles directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, para que no lance un ataque contra Ucrania, en medio de repetidos informes que apuntaban a una invasión inminente. "Si efectivamente esa operación se está preparando, solo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya", dijo Guterres al abrir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En un movimiento poco habitual, el jefe de la ONU habló ante el Consejo sin un discurso preparado y, de forma también muy extraordinaria, apeló directamente al líder de una de las grandes potencias internacionales. Guterres, que hasta ahora siempre se había mostrado convencido de que Rusia no invadiría Ucrania, dio hoy credibilidad a las indicaciones de un ataque inminente. "En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicaciones similares, rumores similares y yo nunca los creí, convencido de que no pasaría nada serio. Me equivoqué", señaló.

Junto a Guterres compareció ante el Consejo de Seguridad la responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, quien relató los acontecimientos de las últimas horas, después de que Rusia reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbás, y autorizara el envío de tropas a la zona. "No podemos predecir exactamente que ocurrirá en las próximas horas y días en Ucrania. Lo que está claro es el coste inaceptablemente alto, en sufrimiento humano y destrucción, de una escalada", señaló.

La reunión del Consejo de Seguridad fue convocada a última hora tras una solicitud de Ucrania, respaldada por varios Estados miembros del órgano.