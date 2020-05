Estados Unidos supera la cota de las 80.000 muertes por coronavirus

Estados Unidos superó este lunes la barrera de las 80.000 muertes a causa del Covid-19, una enfermedad que deja un total de 1.344.512 contagiados.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 80.087 personas han perdido la vida en Estados Unidos por el coronavirus, cifra que supera ampliamente las 32.140 muertes en el Reino Unido y los 30.739 fallecidos en Italia.



Italia suma 179 fallecidos

Italia ha conseguido hacer bajar la cifra de pacientes en la UCI por debajo de los 1.000 por primera vez en semanas, al tiempo que ha sumado otros 179 fallecidos más por coronavirus, en línea con los datos de los dos últimos días, según el balance ofrecido este lunes por Protección Civil.

En las últimas 24 horas, se han registrado 774 casos nuevos, lo que sitúa el total en 219.814, mientras que el balance total de víctimas mortales asciende a 30.739 fallecidos.

En lo que se refiere al dato de casos activos, sigue en descenso, igual que los pacientes hospitalizados y los internados en la UCI. Estos últimos han caído hasta los 999, 24 menos que la víspera, mientras que los hospitalizados son 13.539, 79 menos. Otras 82.488 personas guardan cuarentena en sus casas.

El dato de pacientes curados también sigue aumentando, aunque considerablemente menos que en días anteriores. En las últimas 24 horas han recibido el alta otros 1.401 pacientes, lo que eleva el total de recuperados 106.587. Desde el inicio de la pandemia en Italia se han realizado más de 2,6 millones de test para más de 1,7 millones de casos.

Lombardía se mantiene como la región más castigada y aglutina casi la mitad de los fallecidos. Con los 68 decesos del último día, la región del norte de Italia suma ya 15.054 fallecidos y 81.871 casos, otros 364 más. Además, aún hay 341 pacientes en la UCI -más de un tercio del total nacional- y 5.397, hospitalizados.



Reino Unido supera los 32.000 muertos

Mientras, Reino Unido ha elevado este lunes la cifra total de fallecidos por Covid-19 en hospitales, residencias y domicilios hasta 32.065, tras registrar 210 nuevas muertes, según informó el Ministerio británico de Sanidad.

En 24 horas se han llevado a cabo 100.490 test y se han detectado 3.877 nuevos contagios, después de que el Gobierno haya publicado su hoja de ruta para desescalar el confinamiento, que comenzará a relajarse el miércoles.

El Ejecutivo del conservador Boris Johnson divulgó los detalles técnicos de su plan, que prevé que esta semana comiencen a regresar al trabajo los empleados en sectores como la manufactura, la construcción, la logística y la distribución en Inglaterra.

Se recomienda además por primera vez que los ciudadanos se cubran el rostro en espacios cerrados en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad con otras personas y cuando entren en contacto con individuos con quienes no conviven.

A partir de esta semana se podrá hacer ejercicio al aire libre tantas veces al día como se desee en Inglaterra, si bien esas actividades continuarán restringidas a una vez al día en Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En junio, el Gobierno evaluará una reapertura limitada de las escuelas. Espera retomar entonces tres cursos escolares (preescolar, primero y sexto de primaria) y permitir tutorías para alumnos de secundaria, cuyas clases regulares no se reiniciarán al menos hasta septiembre.

La reapertura de los comercios no esenciales tampoco se prevé al menos hasta junio, si bien no se han avanzado detalles a ese respecto, mientras que la posibilidad de que funcionen peluquerías, restaurantes, pubs y cines no se revisará al menos hasta julio.

El Ejecutivo ha avanzado además que impondrá una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido en avión para evitar nuevos contagios desde el exterior.

La medida se comenzará a aplicar dentro de algunas semanas, si bien no hay un calendario detallado, y tendrá algunas excepciones, que se aplicarán a personas que se desplacen por motivos de seguridad nacional o para cumplir las "obligaciones internacionales" del Reino Unido.



Los fallecidos en Francia repuntan hasta los 263

Mientras, Francia registró en las últimas 24 horas 263 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de fallecimientos desde el inicio de la epidemia hasta los 26.643, según indicaron las autoridades sanitarias.

Este repunte se produce después de que el domingo el país anotara 70 muertes, su cifra diaria más baja desde el inicio del confinamiento impuesto el pasado 17 de marzo y que finalizó este lunes. Del total de víctimas mortales por Covid-19, 16.820 tuvieron lugar en hospitales y 9.823 en residencias de ancianos y centros de dependencia.

El Ministerio de Sanidad francés señaló en un comunicado que desde el pasado 1 de marzo 96.431 personas han sido hospitalizadas.

En este primer día de desescalada, el país tiene ingresados a 22.284 pacientes por coronavirus, de los que 2.712 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI). Aunque ha habido 82 nuevos casos graves en un día, el saldo entre ingresos y altas en las UCI se mantiene negativo, con 64 personas menos en el último día.

Las autoridades sanitarias advirtieron de que, aunque el país entró este lunes en una nueva fase de recuperación progresiva de la actividad, los ciudadanos deben mantener las medidas de distanciamiento social, porque la epidemia "sigue activa".