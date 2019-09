Thunberg responde irónicamente a la burla de Trump

La joven activista sueca Greta Thunberg hizo suya la ironía del presidente de EE.UU, Donald Trump, y en su perfil de Twitter se definió como una "una joven muy feliz mirando hacia un futuro brillante y maravilloso".



Trump, reaccionó anoche al apasionado discurso ante la ONU de la activista de 16 años con un mensaje en tono de burla, un tuit que provocó este martes controversia debido a que la adolescente padece el síndrome de Asperger.







She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO