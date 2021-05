Troglobiontes, los habitantes de las profundidades

Los troglobiontes son organismos de obligada vida subterránea que se han adaptado a vivir en unas condiciones hostiles y en completa oscuridad. Las Islas Canarias son la región volcánica más rica del mundo en especies subterráneas, con 221 especies conocidas. Gran Canaria cuenta con una larga y compleja historia geológica (14 millones de años), que ha supuesto severas transformaciones naturales, y en la que los procesos evolutivos han ido originando multitud de especies cavernícolas. Una biodiversidad subterránea que se ha ido desvelando en las últimas décadas y que hoy día alcanza la cifra nada desdeñable de 52 especies, lo que sitúa a Gran Canaria, tras Tenerife y junto a La Palma, entre las islas de mayor riqueza hipogea.

La exploración de cavidades naturales, el muestreo del Medio Subterráneo Superficial (MSS) con trampas específicas y, sobre todo, la prospección intensiva decavidades artificiales han sido los principales modos de acceder al subsuelo grancanario, con resultados muy fructíferos (Naranjo et al., 2014). Las galerías y minas de agua excavadas por el hombre son muy abundantes en la isla (Suárez, 2014), y además suelen reunir buenas condiciones para la fauna troglobionte, como una elevada humedad relativa, estabilidad climática y altos niveles de percolación. De este modo, no es extraño que en una isla cuyas cavidades de origen natural no superan la quincena (Naranjo et al., 2016), sean las galerías de agua las grutas de mayor riqueza en troglobiontes. Sirva de ejemplo que solo tres minas de Gran Canaria (Los Roques, Los Llanetes y La Federica), aglutinan el 42% de las especies hipogeas conocidas en la isla.

En la actualidad, tras más de 60 localidades exploradas, se tiene una perspectiva bastante aceptable sobre la biodiversidad subterránea de la isla. El sector noreste de la isla, también denominado Neocanaria en el argot geológico (Rodríguez-González et al., 2018), concentra las manifestaciones volcánicas más modernas y una mayor diversidad de especies subterráneas, mientras que el suroeste o Paleocanaria, el área más antigua de la isla, es mucho más pobre en fauna hipogea. A rasgos generales la Neocanaria presenta mejores condiciones para lo troglobiontes pues predominan los suelos jóvenes, porosos y húmedos, lo que facilita la existencia de cavidades, el flujo de nutrientes y la consiguiente habitabilidad del subsuelo. Sin embargo en la Paleocanaria, con suelos más compactos y áridos, escasean los hábitats subterráneos (Naranjo et al., 2009).

El catálogo de especies subterráneas conocido se encuentra lejos de ser definitivo. Es indudable que una isla tan heterogénea comom es la de Gran Canaria puede albergar troglobiontes aún desconocidos para la ciencia; la experiencia nos ha demostrado que cualquier lugar por recóndito que sea, e incluso una vieja gruta ya explorada, puede convertirse en el refugio de un nuevo endemismo, el eslabón de un linaje perdido o el relicto de un clima del pasado; solo hay que buscarlos.

El saltón de Roddenberry es un chinche-saltón completamente despigmentado y ciego que se conoce de dos minas de agua, en el este de Gran Canariaa. Es el saltón cavernícola más pequeño del mundo, de apenas unos 2 mm de longitud.

Maghreboniscus es una cochinilla (crustáceo terrestre), completamente ciega y espigmentada, hasta ahora solo se han observado dos hembras. Habita en la Cueva de Aslobas (La Aldea), uno de los tubos volcánicos más antiguos conocidos.

Este escarabajo es una de las especies de la famila carábidos más adaptada al medio subterráneo en Canarias. Destaca por sus tegumentos poco pigmentados y su gran tamaño. Extremadamente raro, solo se ha observado en una mina.

Los gusanos poliquetos de agua dulce Namanereis llanetensis y Namaneries canariarum como alcanzaron estos gusanos de agua dulce a colonizar el Archipiélago Canario es uno de los interrogantes abiertos sobre este género. Son ciegos.