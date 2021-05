Con la crisis sanitaria controlada, ¿hay motivos para preocuparnos por una económica?

En efecto, durante todo este tiempo hamos estado muy preocupados por el avance de la crisis sanitaria, pero también vivimos con mucha incertidumbre la situación económica. Ahora tenemos expectativa, empezamos a ver la luz con el avance de la vacunación y la disminución de la incidencia acumulada. Parece que la recuperación económica comienza, esperamos que así sea.

¿Cómo ha salvado el sector industrial las dificultades económicas del último año?

Hay que destacar que el sector industrial canario ha mantenido su actividad durante todo el tiempo, incluso en los primeros meses de confinamiento, por ser considerada actividad esencial. Es cierto que se ha disminuido el volumen de producción, por ejemplo en las industrias de alimentación y bebidas que suministran a la hostelería. Con la pandemia la industria canaria ha demostrado su fortaleza y se puso de manifiesto lo necesario que es que haya una industria estable en las Islas. En ese momento fue capaz de abastecer al mercado de los productos cuando hubo riesgo de desabastecimiento de industrias nacionales o continentales. ,

¿Ha habido algún sector que haya salido beneficiado?

Sí han habido industrias que han pasado este tiempo de manera satisfactoria a pesar de las dificultades. Hubo empresas que lo que hicieron fue reinventar las líneas de fabricación y emergió alguna nueva para la fabricación de elementos tan necesarios como material de protección. Estas industrias aún siguen manteniendo esta línea y aspiran a ser consideradas estratégicas y básicas por la población de canarias y por las administraciones, de manera que se les confíe la producción para poder garantizar el suministro si volviera a darse algún riesgo de desabastecimiento. Además, algunas empresas de bienes intermedios con capacidad exportadora, como material de embalaje o sector del vidrio o tabaco, han mantenido el nivel en ventas o han crecido.

¿El tejido industrial roto es recuperable?

Sí, desde Asinca estimamos una caída de ventas de productos industriales del 30%, en principio derivada de las restricciones, pero también de la falta de afluencia de turistas. Entendemos que, conforme comience la recuperación del turismo, empezará la demanda de productos industriales de canarias, porque tenemos empresas muy centradas en suministros de hoteles que recuperarán su actividad con la reapertura. Luego la industrias de alimentación y bebida, cuando la restauración recupere los aforos normales y reabran los locales en núcleos turísticos, también recuperará la actividad. La recuperación del turismo va a ayudar a la recuperación de toda la comunidad de canarias

¿Ha aumentado el consumo de productos locales como apoyo a nuestra economía?

Hay una percepción muy favorable del producto canario en nuestra sociedad, pero nos falta que el producto sea accesible. Si el producto local no está en el comercio minorista o no está contratado por las administraciones públicas en sus concursos de licitaciones, difícilmente va a llegar a los consumidores canarios. Pero si no está en nuestros hoteles, difícilmente va a llegar al turista, que quiere conocer las tradiciones, la cultura y los hábitos canarios. Lo que necesitamos es un definitivo apoyo del conjunto de sectores económicos de Canarias y de las administraciones que permita el desarrollo, el crecimiento y la consolidación del tejido industrial. Además, este desarrollo revierte en la economía de canaria, cuanta más actividad haya, más empleo industrial que es un trabajo que requiere mucha cualificación, y goza de mayor estabilidad y remuneración. Las rentas se incrementarían y aumentaría el consumo, es bueno para todos.

¿Cómo ha salido el sector industrial de la destrucción de puestos de trabajo?

Las estadísticas confirman que el sector industrial ha mantenido el empleo, debido a que hemos estado en funcionamiento todo el tiempo. Además, ha habido dificultades para que las industrias consideradas actividad esencial pudieran acogerse a los ERTE y muchas no han querido afectar a los trabajadores. Por otro lado, no hemos disminuido las plantillas esperando que la recuperación permita que haya trabajo para las personas que han pasado este tiempo en nuestras empresas.

¿Hemos perdido otra oportunidad para diversificar la economía del Archipiélago?

Nosotros creemos que la diversificación de la economía tiene que conseguirse con el tiempo y con las herramientas adecuadas., Iniciar una actividad económica en España y en Canarias es muy complicado porque los trámites administrativos ralentizan el proceso. Tenemos que seguir apostando por la diversificación económica, y esta no tiene que suponer una reducción de la llegada de turistas. El turismo tiene que convivir y ser sostenible con otras actividades. Necesitamos apoyo para que se puedan permitir nuevas actividades industriales y el crecimiento de las que están. La contribución media nacional de la actividad industrial al PIB es del 14%, en Canarias estamos en un 6,5%, tenemos una gran capacidad de crecimiento y recorrido. Desde la consejería de Industria se está elaborando la Estrategia de Desarrollo Insdustrial de Canarias para el período 2021-2025, que pretende asentar unas bases para este crecimiento, y hay posibilidades.

¿Podemos optimistas?

Sí, hasta ahora hemos sido positivos porque no podíamos ser optimistas en estas circunstancias, pero ya tiene que empezar a inundarnos más el optimismo porque estamos convencidos de que la recuperación comienza en el verano con la llegada del turismo nacional y esperamos que en la temporada de otoño-invierno con los turistas extranjeros recuperemos las cifras anteriores a 2020. Esperamos estar totalmente recuperados en el 2022.