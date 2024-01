Hay pasto más allá de la ‘industria’ turística

La empresa gacela canaria es una especie singular. Vive en un ecosistema turístico pero no se alimenta del turismo. No necesariamente. Es más, si hay algo que la caracteriza es su diversidad, lo que en el fondo es un contrasentido. El caso es que entre estos negocios de alto y rápido crecimiento, tanto en términos de empleo como de facturación, hay de todo, como en botica. O casi. Hay algún restaurante y también algún comercio, pero mucho más mérito tendría adivinar que entre las gacelas isleñas hay también especímenes exóticos: una firma especializada en infraestructuras contraincendios, otra que se encarga de pasarles la particular ITV a las mangueras o tubos por donde fluyen los combustibles en los grandes buques, una más que se dedica al desarrollo de programas y aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y otra, por ejemplo, que supo ver en la economía de los cuidados una necesidad que ha convertido, con éxito, en oportunidad. Así que basta con un somero repaso a la singular manada de gacelas que habita en el tejido productivo de la Comunidad Autónoma para desterrar la idea de que no se han dado pasos hacia la ansiada diversificación económica. Se han dado por más que a veces pase desapercibido.

Los estudios y análisis de las gacelas españolas que de forma periódica publican entidades como Iberinform, la filial de Crédito y Caución especializada en información empresarial, o fundaciones como la Cotec, cuyo fin es promover la innovación como motor del desarrollo socioeconómico, permiten ver las características principales de este tipo de negocio en las distintas autonomías. Un trabajo que junto con la investigación propia de este diario ha permitido poner sobre la mesa los nombres de las doce grandes gacelas canarias, es decir, los nombres de las doce empresas isleñas que cumplen todos los requisitos de la definición más exacta y restrictiva de estas firmas: tener diez o más asalariados, facturar más de medio millón de euros, llevar un mínimo de tres ejercicios consecutivos con crecimientos de la cifra de negocio superiores al 20% y contar con un máximo de cinco años de vida. Se trata, en definitiva, de una serie de logros empresariales que no está al alcance de la generalidad de los negocios de nueva creación. Ni muchísimo menos. Por eso esta docena de firmas del Archipiélago es de alguna forma un acicate para los potenciales emprendedores canarios, y también, cabe insistir, un ejemplo de que existen oportunidades más allá del turismo. Y si no, que se lo digan a José Domingo González, gerente de Transportes y Grúas Domer. El caso de esta empresa con sede en el municipio de Icod de los Vinos, al norte de Tenerife, es un claro ejemplo de hasta qué punto pueden las gacelas contribuir a la creación de puestos de trabajo. Transportes y Grúas Domer cerró su primer ejercicio completo en 2019 –la firma se constituyó a mediados de 2018–, y pese a su todavía corta existencia no solo puede presumir de ser una de las gacelas isleñas de mayor dimensión, sino también, y lo que es más importante desde una perspectiva social, de tener en plantilla a alrededor de un centenar de trabajadores. Para hacerse una idea de hasta qué punto es extraño que un negocio del Archipiélago sea capaz de ocupar a tantas personas basta con recordar que de las algo menos de 153.000 empresas que hay en la región, en torno a 125.000 tienen un máximo de dos asalariados. Más aún: Domer ha logrado entrar en el selecto club de firmas de la Comunidad Autónoma que tienen cien o más empleados en menos de cinco años. Un club tan tan selecto que apenas cuenta con 533 integrantes, esto es, un pequeñísimo 0,35% del tejido empresarial de las Islas. No extraña así que la firma que timonea Domingo González disponga del mayor parque de maquinaria industrial de la comarca norte de Tenerife, uno de los mayores del Archipiélago. De hecho, en Transportes y Grúas Domer también prestan servicios de excavación, de gestión de residuos –bandejas de escombros– o de andamiaje, por ejemplo. De modo que González, miembro de una humilde familia dedicada a la ganadería a quien desde chico le llamó la atención el mundo de los camiones –«siempre me gustaron»–, ha conseguido construir, con el inestimable apoyo de su mujer –algo que se esfuerza en dejar bien claro–, una gacela que, por su tamaño, parece más bien un eland gigante, el más grande de los antílopes que viven en África. ¿La clave de tan rápido éxito? El gerente de Transportes y Grúas Domer lo tiene claro: «Constancia, trabajo... Y también hipotecarse», apunta medio en broma medio en serio. Otra de las rara avis de esta manada isleña de gacelas es Tess Hose Management Operations Canarias, Tess Canarias. Más de una veintena de asalariados y unos cinco millones de facturación media anual ilustran el vertiginoso crecimiento de una firma que se ocupa en prestar un servicio tan fundamental como ignorado por el común de los mortales: la revisión de las mangueras por las que discurre el fuel en los buques. Las estrictas pruebas y comprobaciones que Tess Canarias lleva a cabo en sus instalaciones en el Puerto de la Luz, en Gran Canaria, no solo permiten mantener estas infraestructuras, estos tubos, en perfectas condiciones, sino lo que es más trascendente: se evitan así los vertidos al mar que se producirían si todas esas mangueras que no superan los controles de calidad a que las someten los técnicos de Tess siguieran en activo. Más ortodoxas, por decirlo de alguna manera, son las actividades a las que se dedican otras cuatro gacelas del Archipiélago. Bollullo Beach es la sociedad limitada que explota el restaurante homónimo ubicado en la playa del Bollullo, en La Orotava. Y la también limitada Blangonal es la entidad que gestiona el Rock Café situado en la localidad turística de Corralejo, en Fuerteventura. Blangonal y Eliteplac SL son entre las doce gacelas de la Comunidad Autónoma las únicas que no están en Tenerife o en Gran Canaria, es decir, que no están en las islas capitalinas. Eliteplac está en Lanzarote y está especializada en trabajos con pladur y escayola, emplea a unas 60 personas entre fijos y eventuales y solo entre 2020 y 2021 –último ejercicio con cifras definitivas– incrementó su cifra de negocio hasta un 25%. Y más clásica o habitual es también la actividad de Comercial M&M San Benito La Laguna SL, que es la sociedad que, entre otras actividades, lleva la multitienda del mismo nombre, dedicada a la venta de productos de alimentación y bebidas, que se encuentra en la salida de la ciudad universitaria por la rotonda de la carretera TF-152. En San Cristóbal de La Laguna se ubica también la sede social de Luxury Care, otra de nuestras gacelas. Con un joven equipo a los mandos y bajo la dirección de Alejandro Quijada, la empresa es una de las principales representantes del sector de la economía de los cuidados en Canarias. La firma gestiona tres centros de mayores en el norte de Tenerife y otros tantos centros de día. Con el lema y la consigna de prestar siempre Cuidados de lujo, Luxury Care se ha posicionado como una de las referencias en su ámbito pese a su aún corta vida –la entidad jurídica se constituyó en febrero de 2018–. En 2022 ya tenía cerca de medio centenar de empleados, y su volumen de ventas aumentó un 60% entre 2020 y 2021 y casi un 36% entre 2021 y 2022. Números detrás de los cuales aparece, en palabras de su director, «una gran familia dedicada al cuidado con mucho mimo y amor». También hay gacelas canarias en los sectores de la tecnología y de la tecnología informática. Ahí están como grandes exponentes Conecta Software, especializada en el desarrollo de programas orientados hacia la mejor gestión empresarial, y la también tinerfeña Brookei Technology, fundada a comienzos de 2018 y que ya opera a nivel nacional. Brookei presta servicios como el de instalación de cableado de fibra óptica en empresas, equipos y sistemas de telefonía y aparatos de alimentación ininterrumpida. También se ocupa de la instalación y el mantenimiento de paneles solares, entre otros cometidos. Tan bien le ha ido a esta gacela tecnológica de origen isleño que su volumen de ventas creció la friolera de un 65% de 2020 a 2021, un extraordinario incremento que, con todo, se quedó pequeño en 2022, ejercicio en el que su facturación se disparó hasta un 129%. Conecta Software da trabajo a alrededor de una veintena de profesionales, cifra en la que también se mueve la plantilla de Brookei Technology. Sin salir de Tenerife aún puede verse un ejemplar más de gacela: Oceans Canarias 2018, que opera en el sector inmobiliario. Aunque esta es una actividad en la que la cifra de negocio oscila en mayor medida que en otras ramas –la ralentización de un proyecto puede estropear la facturación de un ejercicio para engordarla al siguiente–, no deja de sorprender que el volumen de ventas de Oceans Canarias creciera en 2022 –último ejercicio con datos disponibles– un sobresaliente 252%. Con más de 20 trabajadores, esta constructora radicada en Arona, al sur de la isla, presta un servicio premium, ya que acompaña a sus clientes desde la idea inicial, desde que imaginan su casa perfecta, ya sea para invertir o residir, hasta la entrega del proyecto. Y de Tenerife a Gran Canaria, donde están las dos últimas gacelas de esta lista de los doce ejemplos más recientes. Servicios Generales Canservi, ubicada en la capital, se dedica justo a eso, a prestar servicios generales: recepción, conserjería, control de accesos, aparcacoches, limpieza... Para ello cuenta con casi medio centenar de empleados. Por último, en Telde está SPS Contraincendios, otra sociedad limitada con 40 trabajadores que se encargan, entre otras labores, del diseño de planes de prevención contraincendios y de la instalación y el mantenimiento de los equipos para poder implementarlo. Las telecomunicaciones y las instalaciones de baja tensión también están entre las actividades que oferta un negocio que en los dos últimos ejercicios –2021 y 2022– aumentó su facturación una media del 40%.