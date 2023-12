Sebastián Zapata, fiscal antidroga: «Canarias es un punto clave en la contratación de tripulaciones y barcos»

La cocaína es la segunda droga más consumida del mundo, según el informe de la Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Se calcula que 21,5 millones de personas lo hicieron en 2020; es decir, el 0,4% de la población mundial. América del Norte y Europa siguen siendo los dos mercados principales. La demanda ha aumentado en África y Asia en los últimos 20 años, pero faltan datos para conocer la magnitud del consumo. Se estima que en 2020 se fabricó la cifra record de 1.982 toneladas de cocaína pura. Grandes cantidades de esa droga procedente de América Latina con destino a Europa pasan por África Occidental y África Septentrional. Y casi el 90% de la que se intervino se transportaba por vía marítima.

¿Qué papel juega Canarias en ese tráfico intercontinental?

Las islas sí se hallan en una zona estratégica para ese tráfico. Según el informe de 2023 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, se detecta que el proceso global en el que se halla el narcotráfico ha convertido a Canarias en un punto clave mundial. Me refiero al desplazamiento de las grandes rutas del narcotráfico al Sur y la conversión de los traficantes marroquíes de hachís en transportistas de cocaína. Tales fenómenos están convirtiendo al Archipiélago en un punto clave para la contratación de tripulaciones y barcos destinados al narcotransporte.

¿Y qué función desempeña África en los movimientos de estos grupos?

Eso es difícil de contestar por varios motivos. Cuando se interceptan barcos cuyo destino es Africa Occidental o el Golfo de Guinea, salvo que se haya obtenido información previa por cooperación internacional, no se puede saber hacia dónde iba realmente la mercancía. Y, cuando los países de dicha región africana son el destino, la cooperación interncional es escasa, por lo que no se puede actuar en la zona. Por ejemplo, la Policía española detectó el vínculo de organizaciones gallegas con un grupo brasileño, pero dirigido desde Barcelona por albaneses. Así se interceptaron 5.500 kilos de cocaína que iban a almacenes de países de la costa centro-oeste de Africa. De ahí, una vez enfriada (almacenada para tratar de evitar seguimientos o saturar el mercado), debía ser enviada a Europa en pesqueros o contenedores.

¿Cuáles son los puertos más importantes en la entrada de cocaína en Europa?

A nivel nacional, tanto por el volumen de contenedores que mueve como por la droga aprehendida, el puerto más importante es el de Algeciras, seguido de los de Valencia y Barcelona. La situación inquietante que se aprecia en esos tres enclaves con gran tráfico de mercancías debe dar lugar a extremar las estrategias, el control y el trabajo coordinado, evitando que puedan llegar a las alarmantes situaciones en las que están los puertos de Amberes o Rotterdam. La mayor incautación cocaína en un barco se hizo en Algeciras con unas 9,5 toneladas; y otra de las más importantes, en Rotterdam, con casi 8.000 kilos. Evidentemente, la presión policial ejercida en estos puertos hace que la delincuencia organizada busque otros más accesibles a sus intereses, como Hamburgo, en Alemania. En Canarias, el mayor peso del flujo de cocaína vía marítima a través de contenedores lo lleva el puerto de Las Palmas, con mucho más tráfico internacional de mercancias que Tenerife, que suele ser un punto de tránsito, aunque entre 2022 y 2023 se incautaron diversas partidas de cocaína en una línea comercial, con un peso aproximado de 400 kilos. La droga iba oculta en maquinarias pesadas y otros productos.

¿Hay riesgo de que la posición geoestratégica del Archipiélago impulse la implantación de importantes grupos de narcotraficantes en las islas?

Debo contestar con cierta cautela, sin poder aportar una información detallada y específica. Sí se ha detectado en varias ocasiones en los últimos años que organizaciones gallegas están alijando en el Archipiélago para después hacer llegar la cocaína a Europa, por ejemplo, con vehículos caleteados (modificados para tener espacios donde ocultar la droga). En la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife, conforme a la información que facilitan las fuerzas de seguridad, se han detectado pequeños grupos organizados, pero no organizaciones internacionales, lo que no quiere decir que algunos de sus miembros puedan estar transitoriamente para cualquier negociación con la droga de forma presencial para evitar la interceptación de sus comunicaciones u otros medios de investigación tecnológica. Téngase en cuenta que el acceso a nuevas tecnologías y la fácil movilidad de las personas evitan que se tengan que establecer grupos criminales transnacionales en un punto concreto de la geografía.

¿Es verdad que cada vez más estos grupos funcionan con una estructura empresarial y que subcontratan funciones?

Es una pregunta compleja, pues no tenemos una radiografia de lo que es una organización criminal. No hay un arquetipo estructural que se reproduzca en todos los grupos, pues no es lo mismo una organización local que una nacional u otra internacional. Lógicamente, su forma de operar ha evolucionado muchísimo, dándose la circunstancia de colaboración entre distintas organizaciones o cárteles de la droga, para compartir gastos y riesgos usando una misma red de distribución. Como ejemplo, hay organizaciones del norte de España que contactan con grupos o personas de Tenerife para encargales la infraestructura relativa a barcos, tripulación y almacenaje temporal de la cocaína. Otras veces se utiliza a personas ajenas a la organización para las medidas de contravigilancia, como pueden ser vigilantes en playas cuando se desembarca un alijo. Se ha detectado la colaboración entre grupos criminales, como clanes, cooperativas especializadas en tareas de transporte, suministro de combustible o depósito de la droga. Y, lógicamente, usan a expertos en el blanqueo del dinero, como especialistas financieros. También se ha detectado a grupos que transladan grandes cantidades de dinero para ingresarlas en países como Portugal a nombre terceros.

¿Cuáles son las diferentes formas de envío de esta droga que se han detectado en Canarias?

Cuando se trata de cantidades pequeñas se usa el correo humano o mulas; con cantidades más grandes se utilizan los coches caleteados entre la Península y el Archipiélago; el alijamiento de cocaína en alta mar de un barco nodriza a barcos veleros o pesqueros con tripulaciones locales, así como esconder la droga en contenedores procedentes de los puertos de Brasil o Guayaquil, que requiere contar con la ayuda de personal de los recintos portuarios.

¿Cómo funcionan los organismos internacionales para la investigación de estos delitos?

Se trata de una tarea global desde la Convención Única de las Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes y otros tratados ampliatorios como el de 1988 sobre sustancias psicotrópicas. Desde entonces se ha evolucionado muchísimo, creándose númerosos organismos que cooperan con los países. Ya cité al MAOC-N, que canaliza a nivel mundial toda la información relacionada con barcos que tengan o hayan tenido que ver en algún momento con el tráfico de drogas. En julio de 2024 entra en funcionamiento la Agencia de la UE sobre Drogas para desarrollar un sistema de alerta sobre sustancias sintéticas y los precursores. Entre los propósitos de la Comisión Europea está crear una red de fiscales y jueces especializados en la materia facilitar la cooperación e intercambio de datos, con el apoyo de Europol. Otro proyecto es la Alianza Europea de Puertos para intentar facilitar la gestión eficaz de los riesgos y los controles aduaneros. En el ámbito judicial se cuenta con la Red de Fiscales Iberoamericanos. Como ve, queda un largo camino por recorrer para reducir al máximo el tráfico de drogas, que afecta a la salud de los ciudadanos y genera miles de millones de euros no fiscalizados.

¿Cada día es más difícil bloquear los beneficios de estos grupos transnacionales?

Con la evolución de las tecnologías y la especialización de las fiscalías y los policías se aborda con mayor intesidad estos últimos años la investigación dirigida a desposeer de esas ganacias millonarias a los traficantes. En España, el valor del kilo de cocaína este año está en 35.217 euros si tiene una pureza del 73%. Ya se puede hacer una idea de lo que hablamos. La UE ha dictado varias decisiones marco relativas al blanqueo de capitales. Existen organismos nacionales, como el Sepblac, que actúa como autoridad supervisora en materia de prevención. Resulta difícil seguir los beneficios de los grupos transnacionales por el uso de empresas interpuestas y asesores que hacen verdadera ingienería financiera para ocultar y después lavar el dinero. La gran dificultad es la colaboración entre Estados no comunitarios, pues conlleva utilizar medios a través de los ministerios de Exteriores, lo que, como toda burocracia, haría ineficaz una intervención inmediata de bienes, cuentas o fondos bancarios. En la UE entre 2020 y 2022 se intervino una media anual de 4.100 millones euros de activos de origen ilícito. Parte de esas cantidades proceden del narcotráfico. Ante esta realidad, la Comisión Europea ha diseñado la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que prestará apoyo a unidades de información financiera. Esto contribuirá a una detección y análisis más eficaz de los caso transfronterizos. En mi experiencia, si hay algo que duele más que la prisión a un narcotraficante es privarle de sus pingües beneficios. De la prisión se sale. Pero salir teniendo un abundante patrimonio da otra perspectiva al riesgo.

¿Los nuevos sistemas de comunicación dificultan el seguimiento?

Con los móviles inteligentes se accede no sólo a las comunicaciones verbales, sino a una serie de aplicaciones de mensajería instantanea, como fue en un primer momento el sistema usado por BlackBerry de chat encriptados desde origen a destino. Éste fue superado superado con creces por aplicaciones como Whatsapp, Telegram y otras que garantizan la comunicación cifrada o encriptada de principio a fin sin que se pueda acceder en ningún momento al contenido de los mensajes. Probablemente, la mejor herramienta de comunicación para las organizaciones de narcotraficantes a gran escala sea el conjunto de plataformas que ofrecen teléfonos encriptados con una serie de características, como que la identificación se hace por un nick, siendo imposible saber el nombre del verdadero titular. Estos teléfonos, que se adquieren por un módico precio de mil euros, tienen sistemas de seguridad de bloqueo de acceso si son interceptados, y no tienen memorias para grabar conversaciones. Estas se ubican en servidores de las empresas. Ha sido noticia estos dos últimos años la intervención por parte de la justicia francesa de los servidores de las plataformas más conocidas como Encrochat, SkyECC, Anon o Exclu. Según fuentes policiales, sólo con la intervención de la plataforma SKY se intervinieron un billón de mensajes relacionados con el crimen organizado de toda Europa. Tengamos en cuenta que los grupos criminales siempre van un paso por delante de los cuerpos de seguridad. La interceptación de los servidores de EncroChat condujo a la detención de 6.588 personas en el mundo. Según las últimas informaciones, se detectó que sólo en España había 11.000 teléfonos encriptados adscritos a esta plataforma. Supone una gran reto avanzar ante estas nuevas tecnologías con grupos de investigación especializados en las mismas, así como a través de la cooperación internacional.